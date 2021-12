Alianța dintre Viviana Sposub și Raluca Dumitru a ajuns la final! Ce mai au de împărțit cele două concurente?

Viviana Sposub și Raluca Dumitru au pus punct alianței pe care au format-o în competiția "Bravo, ai stil!" Prietenia dintre cele două concurente a ajuns la final și se pare că neînțelegerile repetate au dus la această ruptură.

Un gust amar le-a lăsat alianța născută la "Bravo, ai stil!" celor două concurente Viviana Sposub și Raluca Dumitru. Deși erau prietene la cataramă, cele două vedete nu își mai vorbesc și se evită cu orice preț.

Se pare că totul a început după ce Viviana a spus lucruri care au deranjat-o enorm pe prietena ei. De-a lungul timpului, Nicoleta Dragne i-a reproșat partenerei de viață a lui George Burcea că nu este o femeie asumată și că nu spune lucrurilor pe față.

În cadrul emisiunii de săpămâna trecută, Raluca Dumitru a declarat ă nu mai există nicio alianță, dând de înțeles că prietenia cu Viviana Sposub a ajuns la final. Întepăturile dintre ele au început să fie tot mai dese, iar dezamăgirea supremă pentru Raluca a fost atunci când Viviana a nominalizat-o pe fosta ei prietenă.

După toate acestea, bruneta a ținut să precizeze că nici în viața reală nu mai vrea să aibă vreo legătură cu Viviana. Astfel, întrebată într-un InstaStory dacă mai există vreo șansă în ceea ce privește prietenia dintrea ea și iubita lui George Burcea, Raluca Dumitru a mărturist că îi este mai bine singură.

"Am renunțat la alianță, pentru că am considerat că pot merge singură în această competiție, nu am nevoie de o alianță.” a răspuns fosta asistentă tv.

Raluca Dumitru, discuții cu Amna

Raluca Dumitru nu trece prin cea mai bună perioadă a sa, astfel că tensiunile cu celelalte concurente se țin lanț. Mai nou, bruneta a avut un conflict cu Amna, iar motivul a fost un loc de parcare. Cele două concurente și-au adresat vorbe grele, în urma cărora Raluca a părăsit platoul de filmare, nemaidorind să o audă pe artistă.