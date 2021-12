Cum prepari Sa fac spume dacă știu, cea mai tare rețeta de pe TikTok!

O prăjitură a cărui nume este cel puțin ciudat face senzație pe TikTok! Vezi aici cât de simplu se prepară și încearcă și tu de Sărbători noua senzație culinară care face ravagii pe internet!

O prăjitură face senzație pe rețelele de socializare. Pe lângă faptul că arată extrem de bine, desertul are și o denumire la care puțini s-ar fi gândit că este potrivită pentru a denumi o prăjitură. "Să fac spume daca știu" este noua modă în materie de dulciuri de pe internet, iar mii de oameni urmează să o prepare pentru masa de Crăciun sau pentru noaptea dintre ani.

Se pare că această denumire vine de la reacția unei mame care, întrebată de copilul ei dacă știe cum se numește desertul respectiv, aceasta a răspuns: "Să fac spume dacă știu!". Desertul a fost un real succes în familia femeii, care a distribuit rapid rețeta și care face deja senzație pe TikTok.

Vezi aici cum se prepară cel mai în vogă desert al anului!

Ingrediente:

125 grame de unt;

1 litru de lapte;

200 grame de făină;

200 grame de zahăr;

cacao,

esență de vanilie sau de rom

Mod de preparare:

Într-o cratiță se pune untul la topit. După ce s-a lichefiat, se adaugă făina și se amestecă cu o lingură de lemn. Se adaugă apoi laptele, treptat. După ce s-a încorporat și zahărul în compoziție, se mestecă bine cu lingura de lemn până când se îngroașă ca o budincă. Dacă se formează cocoloașe, pot fi sparte cu un mixer vertical.

Budinca se pune în două boluri. Într-o jumătate se pune cacao și se încorporează în compoziție. În cealaltă se adaugă esența de vanilie. Într-n bol mai mare sau in alte două boluri mici se pune întâi budinca de vanilie, peste care se pune cea de cacao, in proporții egale, apoi se lasă la răcit.



Când este rece se pudrează cacao deasupra iar desertul este gata! Are un gust foarte bun, un aspect frumos și se potrivește perfect când avem poftă de ceva dulce rapid.