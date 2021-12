Lili Sandu, mamă pentru a doua oară? Ce a declarat artista despre bebe 2: „Încă o dată...”

Rolul de mamă i se potrivește perfect artistei, astfel că lui Lili Sandu îi este dor să strângă un bebeluș la piept. Cum primul ei născut devine pe zi ce trece un băiețel în toată firea, artista se gândește la mărirea familiei.

Lili Sandu a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu un an, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Din acel moment, artista a cunoscut sentimente pe care nu le-a mai simțit și a văzut ce înseamnă să fii cu adevărat o femeie împlinită. Acum, fiul ei devine un băiețel tot mai mare pe zi ce trece, astfel că Lili Sandu are în plan să îi facă lui Thomas Jay un frățior sau o surioară.

Vedeta și-a surprins prietenii virutali atunci când a postat pe InstaStory un filmuleț cu doi frățiori care se îmbrățișează și care își arată iubire reciprocă. Imaginile au emoționat-o pe artistă, care s-a gândit imediat la mărirea familiei. Pentru a-i aduce la cunoștință planurile de viitor, Lili Sandu l-a etichetat și pe iubitul ei, Silviu Tolu.

Artista l-a întrebat pe partenerul ei de viață dacă vrea să se mai pună pe „treabă” încă o dată. Rămâne de văzut ce va răspunde Silviu Tolu și dacă Lili va anunța anul viitor un nou bebeluș în peisajul monden.

Sursă foto: Instagram

Până atunci, însă, artista se dedică trup și suflet lui Thomas Jay. Ea așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă, mai ales că cel mic știe acum de Moș Crăciun.

„Am intrat deja in atmosfera asta absolut magica de Crăciun și este minunat mai ales acum ca Thomas Jay conștientizează ca ne pregătim să-l primim pe Moș Crăciun. 🎅🏼🎄

Aici suntem într-un moment de creație a unui colind pe care-l vom cânta împreuna toți 3 in Ajun când Moșul ne va face o vizita. 😁

Va spun sincer ca pentru mine Sărbătorile înseamnă pe lângă iubire, cadouri și timp petrecut alături de cei dragi, bunătăți pe care in mod normal nu le prea mănânc in restul anului.☺️ Eh și dacă la sarmale sau friptura mai pot rezista, la cozonac nu se pune problema pentru ca îmi place foaaaarte mult!” a scris btuneta pe social media.