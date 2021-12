O actriță cunoscută de la noi este însărcinată pentru a treia oară:

Actrița așteaptă cel de-al treilea copil al său, iar anunțul a fost făcut pe pagina ei de Instagram, chiar în ziua de Crăciun. Vedeta a postat o fotografie cu familia ei și a scris un mesaj emoționant și plin de recunoștință pentru tot ceea ce i se întâmplă în acest moment.

Laura Cosoi și-a bucurat enorm fanii atunci când, în prima zi de Crăciun, vedeta a postat un mesaj emoționant pe contul ei de Instgram, alături de o fotografie cu familia sa. Blondina a anunțat că este din nou însărcinată și că familia ei se va mări cu încă o fetiță. Astfel, Rita și Vera vor deveni surioare mai mari iar Laura Cosoi mămică de trei fetițe.

Anul 2021 se încheie cum nu se putea mai bine pentru frumoasa actriță, iar vestea că familia i se va mări din vara anului viitor o face pe Laura Cosoi să fie cea mai fericită femeie. Cu un soț care o sprijină necondiționat, două fetițe sănătoase și drăgălașe, actrița resimte minunea maternității încă o dată.

Laura Cosoi este căsătorită cu Cosmin Curticăpean

"Cel mai mult imi place sa fiu cu ei! Mi-am imaginat, alaturi de Cosmin, o familie mare, unita, cu scaune multe asezate in jurul mesei de Craciun, cu copiii care sa ne colinde, sa se alerge in jurul bradului, sa ma ajute la facut prajituri, o viata in care iubirea sa ne acopere! In acest moment bratele noastre devin si mai incapatoare, sufletul si mai plin, emotiile si mai coplesitoare, caci in lumea asta a noastra mai asteptam o fetita, o surioara pentru Rita si Vera. Ce dar minunat este viata, cata bogatie pot aduce copiii, ce sentiment inaltator de recunostinta ne incearca ori de cate ori le privim, cat de mare si de bun este Dumnezeu cu noi…! Mi-am dorit sa impartasesc aceasta bucurie cu voi azi, pentru ca sunteti parte din viata mea si mi-ati fost alaturi de fiecare data in toate momentele importante. Si pentru asta va multumesc!Dragi prieteni, va doresc un Craciun in pace si lumina, alaturi de oamenii apropiati sufletului vostru!" a scris actrița pe social media.

Actrița și iubitul ei s-au căsătorit în 2015, iar trei ani mai tărziu a apărut rodul dragostei lor, primul copil, Rita. În 2020 s-a născut Vera, iar în 2022 se va naște cea de-a treia lor fetiță.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean pot fi protagoniștii unei povești de iubire demnă de filmele de Oscar, asta pentru că timpul a demonstrat că cei doi sunt suflete pereche. Cei doi au mai fost împreună în trecut, însă au reluat legătura după ce actrița s-a despărțit de Smiley, cu care a avut o relație de câțiva ani.