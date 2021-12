Cheloo va intra în noul an într-o ipostază cu totul atipică! Incredibil ce va face artistul de Revelion!

Cheloo va petrece Revelionul așa cum puțini s-ar fi gândit! Artistul a ales un mod atipic de a sărbători intrarea în noul an, dar asta este ceea ce îl împlinește pe rapper.

Cheloo nu este doar unul dintre cei mai apreciați rapperi români, dar și un mare pasionat de motorsport, domeniu ce îl fascinează de ceva timp încoace. Fiindcă pasiunea lui pentru acest sport este extrem de mare, artistul va petrece sfârșitul de an la Raliul Dakar, în Arabia Saudită. Se pare că Cheloo și-a pregătit cortul, asta pentru că artistul va dormi într-un camping în deșert.

Juratul de la "IUmor" este împreună cu echipa sa în Arabia Saudită, unde pe 1 ianuarie 2022 va începe ediția cu numărul 44 a celei mai dure curse de anduranță din lumea motorsport-ului.

Puțini știu faptul că artistul face parte din echipa Transilvania Rally Ria Team, iar în acest moment concurenții români iau parte la ultimele pregătiri înainte de începerea competiției.

Echipa lui Cheloo urmează să înfrunte 8,375 de km de deșerit saudit, a câte 12 etape dure de navigație. Cheloo nu este la prima întâlnire cu astfel de competiții, asta pentru că în luna octombrie a acestui an el a mai participat la o competiție de acest gen în deșertul Marocului.

"Am plecat pe 25 decembrie, la ora 23.30 de acasă, iar de la Năsăud şi până la Praga mi-am încărcat bateriile. Am ajuns ieri (27 decembrie) la ora 13.30 în port (Jeddah), de unde am preluat maşina. Acum aşteptăm rezultatele testelor Covid, pentru a vedea dacă ne , apoi descărcăm camionul şi ne apucăm de treabă.

Când spun înseamnă că eu stau degeaba şi restul echipei se autodepășește! Ziua de 31 decembrie este una foarte importantă pentru noi, întrucât aşteptăm verificările FIA (Federația Internațională de Automobilism)." a declarat artistul.