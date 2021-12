Cine este Roxana Ciuhulescu de la SURVIVOR? Vedeta cu cele mai lungi picioare a acceptat provocarea anului

Roxana Ciuhulescu este una dintre cele 12 vedete care au acceptat provocarea SURVIVOR. Vedeta se află la a doua căsnicie și va pleca în Republica Dominicană cu gândul la copiii ei.

Roxana Ciuhulescu se reîntoarce pe micul ecran, asta după ce a acceptat să participe la competiția pentru supraviețuire de la ProTv. Fanii vedetei o pot admira din nou pe femeia cu cele mai lungi picioare din showbiz-ul românesc în emisiunea Survivor, asta după ce concurenta din echipa Faimoșilor a luat o pauză de la televiziune și s-a dedicat familiei.

Roxana Ciuhulescu a fost ani la rând prezentatoarea emisiunii PRO Motor, iar după 13 ani în care a dus emisiunea în topul preferințelor telespectatorilor, vedeta a renunțat la formatul care a făcut-o faimoasă pentru că nu mai avea ce să arate publicului.

"După 13 ani de ProMotor pur şi simplu nu mai aveam ce să mai arăt, ce să mai demons­trez. Făcusem tot ce se putea face şi tot ce-mi trecuse prin minte, lucruri pe care nu le mai făcuse nici un alt prezentator de emisiune auto. Gân­deş­te-te că sunt un om care deţine carnet sau atestat pentru toate categoriile de conducere. Am sărit din elicopter în mare, m-am scufundat la 40 de metri adâncime, am zburat cu avionul supersonic, am făcut şcoala de elicoptere, am condus toate vehi­culele posibile.

Viața Roxanei Ciuhulescu

Aşa că începusem să simt că mă plafonam şi, în plus, obosisem foarte tare, pentru că ajunsesem ca un soi de minge de ping-pong. Pe lângă ProMotor eram şi reporter la Po­veştiri adevărate, la emisiunea La Măruţă, la știrile mari, când aveau nevoie de mine. Deci mi-am dat seama că venise momentul să mă re­trag din proiectul ProMotor." a declarat vedeta pentru revista As.

La cei 42 de ani pe care îi are, Roxana Ciuhulescu se poate mândri cu o familie frumoasă și cu o carieră de succes. Vedeta se află la a doua căsnicie și este mai fericită ca niciodată alături de soșul ei, Silviu Bulugioiu și cei doi copii ai lor.

Vedeta este cunoscută ca fiind femeia cu cele mai lungi picioare din lumea mondenă, aceastea măsurând 1,2 metri. După ce s-a retras din televiziune, Roxana Ciuhulescu s-a ocupat mai mult de familia ei, iar acum este consilier al ministrului Transportului și Sportului.

În ceea ce privește plecarea în Republica Dominicană, Roxana Ciuhulescu a declarat că nu este 100% pregătită de tot ceea ce îi va scoate în cale competiția Survivor, însă vrea să își depășească anumite limite.

"Nu sunt pregătită. Este cea mai mare provocare. Mă sperie distanța de familie, de copii. Nu mă gândesc la sumă și recunosc că nu am plecat în această emisiune cu ideea de a câștiga." a mai adaugat vedeta.