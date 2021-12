Anca Bucur, jefuită în miez de noapte! Miss Fitness a avut parte de coșmarul vieții ei

Anca Bucur a fost jefuită pe timp de noapte, în timp ce se afla cu familia ei într-o parcare din Spania. Autorulota le-a fost spartă, iar hoții le-au luat banii, actele de identitate și cardurile.

Ceea ce se dorea a fi o vacanță relaxantă la final de an pentru Anca Bucur și familia ei s-a transformat într-un adevărat coșmar. Miss Fitness a povestit pe pagina sa de Facebook că a fost jefuită cu doar două zile în urmă, iar copiii ei s-au speriat teribil.

Totul s-a întâmplat pe timp de noapte, în autorulota în care Anca, soțul, dar și cei doi copii ai lor dormeau liniștiți într-o parcare la intrarea în Spania. Se pare că tâlharii au luat portofelele celor doi, cu tot cu acte, bani și carduri, dar și alte mărunțișuri pe care au apucat să le ia în grabă.

Chiar dacă Anca și soțul ei s-au dus imediat la cea mai apropiată secție de poliție, se pare că oamenii legii nu au putut fae mare lucru, asta pentru că polițiștii le-au spus că genul acesta de tâlhări sunt frecvent întâlnite în acea parte a locului.

„Acum 2 zile am fost jefuiți, pe timpul nopții, intr-o parcare, la intrarea in Spania. S-a întâmplat cu noi in autorulota, și-am rămas atât eu cât și Dragos, fără portofele, cu tot cu banii cash, acte de indentitate, carduri + câteva lucruri, ce îi erau la îndemâna (am povestit despre asta in stories.)

Nu ne venea sa credem, ca cineva a spart usa (cea de la șofer) Am declarat asta la poliție și am aflat că se practica “ acest sport” și-am nimerit exact in parcarea cu pricina ( la poliție mai era un cuplu ce declara tot o spargere, tot din acel loc)

Sincer, ma gândeam la sufletul acelui om, căci Ana a plans toată noaptea, parca a simțit.. In cele din urma, ne-am bucurat ca noi suntem bine și nimic mai mult.” a scris Anca Bucur pe social media.

După furtună vine soarele

Cu toate că acest incident a provocat multe neplăceri în familia Ancăi, sportiva reușește să vadă partea plină a paharului și să fie recunoscătoare că ea și familia ei sunt bine și petrec împreună sfârșitul de an.

„Stii cum ne spunem mereu când se întâmpla ceva rău: așa a fost sa fie, tot raul spre bine.

Mi-a fost greu sa văd care e partea buna in toată aceasta întâmplare, însă bucuria si mai mare a fost, sa-i am pe frații mei alături pentru câteva zile in aceasta vacanța si sa imi umplu sufletul de iubire si recunostinta.

Și m-au pus pe gânduri și vorbele Laurei ( sora mea mai mare): e timpul sa înveți și sa primesti nu doar sa oferi…. Mai mult timp pentru tine, nu doar pentru ceilalți. Accepta sa mai aibă și alții grija de tine

Știam asta, dar ma hrănesc cu fericirea celor din jurul meu, însă cred ca e atât de normal și firesc sa lasi și pe ceilalți sa aibă grija de tine, din când in când fără sa te simți vinovat.

Ma bucur sa fiu cu toată familia mea, aceste zile, in Spania. Recunoscatoare.” a mai scris Anca Bucur.