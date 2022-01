Jojo, plauri mari pentru 2022. Actrița vrea să facă îmbunătățiri pe toate planurile

Jojo are planuri mari pentru 2022. Vedeta știe exact ce vrea de la noul an și este pregătită pentru câteva transformări impresionante în viața ei.

Jojo are parte de un început de an relaxant și plin de voie bună. Actrița se află la munte alături de partenerul ei de viață, Paul Ipate și cei doi copii ai lor. Într-un cadru armonios și liniștit, Cătălina Grama a făcut câteva introspecții și și-a făcut lista cu dorințe pentru anul nou care abia a început.

Actrița își dorește să facă câteva schimbări pe plan profesional, dar și să petreacă mai mult timp cu familia. Mai mult, Jojo vrea să aibă parte de mai multe vacanțe și să călătotească în locuri mai speciale, cum ar fi destinațiile exotice.

Jojo are planuri mari pentru 2022

"Mi-am propus să călătoresc mai mult, să petrec timp de calitate cu familia mea, să îmi fac mai mult meseria de actriță, să mă ocup mai mult de mine, să mănânc sănătos, să fac mai mult sport și să mă ocup mai mult de business-ul meu cu bijuterii. Și să învăț ceva nou!" a scris soția lui Paul Ipate pe Instagram în noaptea de Revelion.

În ceea ce privește anul care tocmai s-a încheiat, Jojo se simte recunoscătoare pentru tot ceea ce a învățat în 2021. Actrița le-a mărturisit fanilor ei că în anul anterior s-a bucurat de timp prețios alături de familie și a avut ocazia, datorită contextului pandemic, să se descopere și să cunoască lucruri despre ea pe care nu le știa până acum.

"2021 mulțumesc pentru toate lecțiile prețioase pe care mi le-ai oferit!🙏🏻 Ai fost anul în care am avut parte de câteva proiecte minunate, an în care am călătorit cu familia mea în locuri unde nu m-aș fi așteptat să ajung, anul care mi-a oferit mult timp alături de ai mei și care m-a ajutat să mă descopăr mai bine!" a mai scris Cătălina Grama pe social media.