Laura Cosoi, însărcinată la 40 de ani și mai fericită ca niciodată

Laura Cosoi a împlinit 40 de ani și este mai fericită ca niciodată. Însărcinată pentru a treia oară, actrița așteaptă încă o fetiță și este extrem de recunoscătoare pentru viața ei și lucrurile care au adus-o în punctul în care este acum.

Laura Cosoi este o femeie împlinită și se pare că a găsit rețeta fericirii. De Crăciun ea și-a anunțat fanii că este însărcinată pentru a treia oară și că fiicele ei, Vera și Rita vor avea încă o surioară.

Laura se află în aceste momente într-o vacanță de vis în Thailanda, de unde a postat imagini emoționante cu familia ei. Mai mult ea a scris și un mesaj simplu, dar extrem de apreciat de internauți, cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani.

"40 de ani. Am doar un gand. Multumesc, viata!" a scris Laura Cosoi pe social media.

Laura Cosoi, mămică pentru a treia oară

La cei 40 de ani, Laura Cosoi se poate mândri cu una dintre cele mai frumoase familii din showbiz. Vedeta nu are cum să se simtă decât recunoscătoare pentru toți cei dragi din jurul ei și a declarat că zâmbește încontinuu în această frumoasă perioadă prin care trece.

"Aseara am sarbatorit pe malul marii, cu valurile la picioare si cu sufletul la cer! Am zambit continuu si m-am bucurat de fiecare clipa ca s u n t ! Am primit cu inima deschisa fiecare mesaj in parte! Va multumesc pentru gandurile bune, m-au facut sa ma simt speciala." a scris actrița pe contul ei de Instagram.

Aceleași sentimente le are și Cosmin Curticăpean, care este extrem de emoționat și fericit că anul acesta familia lor se va mări. Viitor tătic de trei fetițe, soțul Laurei Cosoi se consideră un bărbat cu adevărat norocos, asta pentru că și el, la rândul lui, și-a mai dorit încă un copil.

"Ne-am dorit copii. Surpriza este că s-a și întâmplat și mi se pare că suntem cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu. Avea un zâmbet continuu Cosmin când a aflat. A fost emoționat cu adevărat. Simțim că suntem cu adevărat norocoși că ni se întâmplă, mai ales că amândoi ne dorim în aceeași măsură." a declarat Laura Cosoi într-un interviu.