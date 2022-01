Lucian Viziru, Revelion pe patul de spital! Artistul este suspect de o afecțiune care îi pune viața în pericol

Lucian Viziru a întâmpinat noul an de pe patul de spital. Actorul a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde medicii i-au făcut o serie de analize amănunțite. Fratele lui Augustin Viziru speră să plece cât mai repede acasă și să își reia activitățile.

Lucian Viziru a trecut prin clipe de coșmar la început de an. În prezent, artistul este internat la Spitalul Floreasca din Capitală și este sub stricta supraveghere a cadrelor medicale.

Actorul care a cucerit sute de inimi pe vremea când juca în telenovele a ajuns de urgență la spital pe data de 31 decembrie. Lucian Viziru s-a filmat cu branula la mână și le-a povestit internauților prin ce clipe a trecut chiar în noaptea de Revelion.

Se pare că medicii îl suspectează pe Lucian Viziru de infarct, asta după ce actorul a simțit o durere puternică în piept. Apropiații actorului au fost șocați de această veste, mai ales că Lucian este o fire sportivă, care nu a avut până acum probleme serioase de sănătate.

"Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos. Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima mi-au ieșit negative. A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Sper să reușesc să plec mâine acasă. E bine în Spitalul Floreasca. M-au tratat frumos. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat." le-a spus Lucian fanilor lui.

Care este starea actuală de sănătate a actorului

Lucian Viziru a mai adaugat că acum se simte bine și că așteaptă cu nerăbdare să plece acasă, la familia lui. Totuși, un lucru i-a îngrijorat pe admiratorii lui Lucian: actorul le-a povestit că a avut atacuri de panică serioase și palpitații. Admiratorii actorului i-au urat multă sănătate și așteaptă vești bune cu privire la starea lui de sănătate.