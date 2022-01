Mihaela Rădulescu, relație aparte cu mama sa! Uite de ce nu a vrut mama vedetei să rămână la Monaco

Mihaela Rădulescu și-a ținut întotdeauna familia departe de ochii curioșilor. Recent, vedeta tv a vorbit despre relația pe care o are cu mama sa și despre ce a determinat-o pe cea care i-a dat viață să plece din Monaco și să se reîntoarcă în România.

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare tv. Vedeta s-a făcut cunoscută de-a lungul anilor datorită profesionalismului și seriozității de care a dat dovadă în toate proiectele sale.

Cu toate acestea, prezentatoarea tv și-a ținut familia departe de ochii presei și a preferat întotdeauna intimitatea în ceea ce privește membrii familiei ei. Recent, MIhaela Rădulescu a povestit un detaliu despre viața familiei ei. Vedeta le-a împărtășit internauților că a încercat în repetate rânduri să o convingă pe mama ei să se mute definitiv la Monaco, însă fără rezultat.

Se pare ca cea care i-a dat viață Mihaelei nu a putut să se acomodeze într-o țară străină și a preferat să rămână în România, acolo unde are câteva prietene bune cu care își petrece timpul liber.

Sursă foto: Facebook

„După ce a murit tata am ținut-o pe mama mai mult lângă mine, am simțit eu că are nevoie. Am căutat tot felul de motive să stea cu noi la Monaco, să ne gătească, etc. Acum s-a întors în România unde le are alături pe prietenele ei.” a declarat Mihaela Rădulescu pentru redacția.ro.

Vedeta de televiziune are o relație extrem de frumoasă cu mama sa, iar cele două s-au apropiat extrem de mult după decesul tatălui Mihaelei. Bunica lui Ayan i-a fost mereu aproape unicului fiu al Mihaelei Rădulescu, însă, acum că băiatul este pe cale să devină un bărbat în toată firea, bunica maternă s-a reîntors în locurile natale pentru că doar în România se simte ca acasă.