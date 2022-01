Oana Roman și Marius Elisei împlinesc 9 ani de când s-au cunoscut! Uite ce mesaj emoționant îi transmite vedeta soțului ei

Oana Roman și Marius Elisei demonstrează că dragostea învinge orice, astfel că, dacă la început de 2021 cei doi erau divortați, acum au pășit în noul an împreună. Mai fericiți ca niciodată, Oana a declarat că amandoi au avut partea lor de vină în relație, însă trecutul e trecut, iar tot ce contează acum este faptul că se iubesc și se văd o viață întreagă împreună.

Oana Roman și Marius Elisei au o relație cu năbădai, dar cel mai important este că cei doi ajung să fie tot împreună. După certuri seriose și un divorț dureros, Oana Roman și Marius Elisei au trecut peste tot ce a fost rău și se iubesc mai mult ca niciodată.

Astfel, Marius Elisei este bărbatul care i-a schimbat viața Oanei Roman și alături de care a întemeiat o familie minunată. Pentru a-i arăta recunoștința celui cu care se vede alături o viață întreagă, fiica lui Petre Roman a postat un mesaj emoționant pe contul ei de Instagram.

"Pe 3 ianuarie 2013 eram la munte cu prietena mea de suflet...ieșisem seara la un club și întâmplător am găsit pe Facebook un mesaj de la Marius. Primul mesaj de la el. Nu știam ca răspunzând la acel mesaj viata mea se va schimba radical și în scurt timp vom începe împreună o călătorie a vieții. După 9 ani, am adunat împreună o viata de amintiri și avem un copil minunat." a scris Oana Roman pe social media.

Sursa foto: Facebook

Separarea a fost din vina amândurora

Cât despre perioada divorțului, Oana Roman preferă să dea uitării acelor clipe tensionate din viața ei. Vedeta a mărturisit că atât ea, cât și Marius Elisei au avut partea lor de vină, însă privesc cu recunoștință trecutul și speră la un viitor împreună plin de iubire și respect.

"Nu a fost ușor, nici lin. Ne am greșit reciproc de multe ori , mai avem încă multe de învățat și de făcut împreună dar am trăit multă fericire , multe împliniri și multe realizări. De multe ori am căzut în capcana Raului amândoi. Dar am reușit mereu sa ne întoarcem spre lumină și sa prețuim iubirea. Sper ca drumul asta sa fie mai lin și mai frumos pentru ca avem încă multe de trăit împreună. Cu încredere și recunoștință, cu iubire și înțelegere, cu puterea de a cere iertare când greșim!" a mai scris Oana Roman.