Oana și Viorel Lis vor deveni părinți anul acesta! Fostul edil al Capitalei este pregătit pentru noul rol

Oana și Viorel Lis au planuri mari pentru 2022. Cei doi sunt convinși că vor deveni părinți în curând, iar Oana așteaptă cu nerăbdare să fie strigată "mamă". Până atunci, cei doi fac ultimele pregătiri și vorbesc despre mult așteptatul eveniment.

Oana și Viorel Lis au planuri mari pentru anul care tocmai au început. Soția fostului edil al Capitalei și-a pus o dorință la miezul nopții și este convinsă că în 2022 îl va face pe Viorel Lis tată. Cei doi se pregătesc să adopte un copil, iar lucrurile par să se miște destul de repede.

Dorința de a deveni mamă a existat dintotdeauna în sufletul Oanei Lis. Deși a încercat diverse metode de a rămâne însărcinată, acest lucru nu s-a întâmplat. Totuși, soția fostului edil al Bucureștiului nu s-a dat bătută și a apelat la adopție.

Astfel, Viorel și Oana Lis au depus actele necesare și așteaptă un telefon din partea DGASPC pentru a le spune că sunt părinți în mod oficial. Răspunsul de la Centrele de Adopție este dorința cea mai arzătoare a Oanei Lis care și-a dorit de mică o familie.

Cum vedeta este extrem de fericită și entuziasmată că va deveni mamă, ea a ținut să îi anunțe și pe internauți despre planurile pe care le are în 2022.

"Am depus un dosar de adopție și acum sunt foarte fericită că legea adopției s-a schimbat și simt eu așa că anul ăsta se va întâmpla să primesc un telefon magic. (…) Sunt părinte adoptator deja, dar nu am copilul. E de doi ani dosarul. O să-l fac pe Viorel tătic anul ăsta!. Am foarte multă iubire de oferit! Am emoții numai când vorbesc despre lucrul ăsta." a declarat soția lui Viorel Lis în cadrul unei emisiuni tv, potrivit viva.ro.

Oana și Viorel Lis au o poveste de dragoste de mulți ani și împreună au trecut peste toate momentele dificile. La finalul anului 2021 cei doi au fost diagnosticați cu Covid-19, însă acum se simt bine și sunt pregătiți pentru noua etapă din viața lor.