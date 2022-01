Daniela Crudu, mai senzuală ca niciodată în cel mai minuscul costum de baie. Vedeta a încins spiritele pe Instagram

Daniela Crudu a postat câteva fotografii din vacanță, iar formele ei i-au înnebunit pe internauți. Voluptoasă și cu o talie de viespe, vedeta i-a făcut pe mulți bărbați să viseze la o parteneră ca ea.

Daniela Crudu este din ce în ce mai sexy. Voluptoasă și fără inhibiții, vedeta le-a încins imaginația admiratorilor din online.Fosta asistentă tv a postat două imagini din superba vacanță în care se află în aceste momente, iar ipostazele provocatoare o propulsează pe Daniela în topul celor mai sexy femei din România.

Aflată pe o plajă exotică, bruneta a făcut furori cu silueta sa de invidiat. Bustul generos, dar și talia subțire le-au atras atenția celor care o urmăresc pe Daniela Crudu pe social media. Vedeta a optat pentru un costum de baie minuscul, de culoarea verde aprins, împreună cu câteva accesorii la modă, care i-au pus în evidență stilul inconfundabil.

Daniela Crudu, adepta operațiilor estetice

Postarea vedetei a adunat nu mai puțin de 25.000 de like-uri pe Instagram, iar internauții s-au întrecut în complimente, lăudându-i forma fizică de invidiat.

Daniela Crudu a declarat în repetate rânduri că este adepta intervențiilor estetice și că nu ar renunța niciodată la astfel de operații menite să o ajute pe vedetă să arate ca scoasă din cutie.

"Mi-am făcut o liposucție în zona coapselor interne. Medicul mi-a scos 150 ml de grăsime de acolo și gata. Am fost anesteziată total, nu m-a durut deloc. Doar că, după operație, am stat două săptămâni fară alcool și sex. E greu de lucrat zona coapselor la sală. Și când aveam 45 de kilograme tot urât se vedea. Aveam eu complexul ăsta, ieșea prin pantalonii scurți grăsimea. Am o săptămânâ de la operație și se mai văd încă vânătăile”, a declarat Daniela Crudu, potrivit click.ro.

Vizionare placuta