Carmen Brumă, secretele unei relații de durată. Ce nu ar face niciodată vedeta?

Carmen Brumă și Mircea Badea sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi au o relație de peste 20 de ani și un băiețel iubit și mult dorit, însă nunta celor doi s-a lăsat așteptată. Admiratorii cuplului s-au întrebat în nenumărate rânduri de ce Carmen Brumă și prezentatorul tv nu doresc să facă pasul cel mare spre altar.

Antrenoarea de fitness a ținut să sublinieze că deși partenerul ei de viață a cerut-o de soție, ea este cea care nu își dorește acest lucru. Mai mult, Carmen nu se vede în postura de mireasă și nici nu i-ar plăcea să ia parte la toate tradițiile unei nunți.

"E adevărat că cei de la revistele pentru mirese mă tot pun pe copertă, poate-poate s-o lega ceva. În poze, sunt foarte măritabilă. […] Longevitatea în cuplu nu are legătură cu nişte simple formalităţi. Sunt suficient de multe acte în viaţa mea în acest moment. De ce aș mai face nuntă? După 400 de pupături îţi cam dispare cheful de nuntă. În plus, evenimentul în sine nu-mi place din postura de actor principal. Noi niciodată nu ne-am făcut planuri pe termen lung.[...] Nu cred că oamenii sunt făcuţi să fie monogami." a declarat vedeta.

Sursă foto: Facebook

Carmen Brumă, secretul unei relații de succes

Chiar dacă nu îi leagă un certificat de căsătorie, Carmen Brumă și Mircea Badea au o relație stabilă, bazată pe iubire și respect reciproc. La un moment dat, antrenoarea de fitness a declarat că secretul unei relații de durată constă în lipsa geloziei și a posesivității.

„Depinde ce înțelege cineva prin infidelitate. Eu nu am pus niciodată mâna pe telefonul lui, adică pun mâna în sensul că-mi zice „Dă-mi și mie repede telefonul”, dar eu nu am răspuns niciodată la telefonul lui fără să mă roage el”, a spus Carmen Brumă pentru impact.ro.

Astfel, Mircea Badea se poate bucura de toată libertatea din lume, însă femeia pe care o iubește și cu care vrea să își petreacă toată viața îl așteaptă acasă.

„Cum să am parolele de la contul lui? Niciodată nu-l sun să-l întreb „Bună, unde ești?”. Nu există așa ceva. Ăsta este unul dintre elementele unei relații de lungă durată. Să-i dai celuilalt spațiu, să-l lași să respire”, a mai spus Carmen Brumă.