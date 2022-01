Nea Marin, probleme de sănătate. Cu ce se confruntă artistul și ce diagnostic a primit din partea medicilor

Nea Marin este mereu cu zâmbetul pe buze și nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că artistul ar suferi de vreo problemă de sănătate. Cu toate acestea, îndrăgitul prezentator tv a făcut câteva confesiuni cu privire la acest aspect și a recunoscut că familia lui a fost extrem de îngrijorată atunci când medicii i-au pus diagnosticul.

Nea Marin este unul dintre cele mai îndrăgite personaje din online, iar telespectatorii se binedispun imediat ce îl văd pe artist în acțiune. Cu o energie debordantă, Nea Marin pare să fi găsit elixirul tinereții. Cu toate acestea, fanii lui au fost extrem de surprinși atunci când au aflat că lucrurile nu sunt la fel de roz în ceea ce privește sănătatea dansatorului.

În urmă cu ceva timp, într-una dintre emisiunile pe care le moderează, Nea Marin a făcut câteva confesiuni șocate despre starea lui de sănătate. Se pare că problema de care suferă artistul ar fi moștenit-o chiar de la mama sa.

La una dintre emisiunile sale, Nea Marin o dojenea pe Bianca Drăgușeanu, care se plângea că are dureri mari de gât și că este bolnavă. În acel moment, artistul i-a spus că el este mai bolnav decât ea și că o problemă la plămâni nu îi dă pace.

"Mai bolnav sunt eu. Mâine mă duc să-mi fac analize la plămâni. Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge.", a spus artistul la acea vreme.

Nea Marin a aflat cauza suferinței sale

Nea Marin a făcut mai multe investigații și analize medicale și a aflat că are o problemă în zona laringelui și a faringelui.

"N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane, am fost să îmi fac niște analize la Fundeni acum 20 de ani.", a declarat artistul.

Nea Marin a avut nevoie de o pauză vocală și i s-a impus un regim alimentar strict.

"Sunt ok, drept dovadă i-am alergat pe dracii ăștia două luni de zile. Mănânc foarte sănătos acum, țin regim. Eu n-am mâncat carne de porc timp de 18 ani și acum am mers pe la Maramureș și am început din nou”, a mai adaugat prezentatorul tv.