Ana Baniciu, reacție vehementă împotriva Danei Budeanu. Artista a fost criticată în repetate rânduri de creatoarea de modă

Ana Baniciu este o prezență discretă în media și niciodată nu a intrat în vreun scandal cu cineva. Recent, artista a fost invitată în podcastul lui Radu Țibulcă și a vorbit despre jignirile pe care Dana Budeanu i le-a adus de-a lungul timpului, dar și despre motivele pentru care artista a rămas indiferentă la criticile creatoarei de modă.

Se pare că Dana Budeanu ar fi criticat-o în repetate rânduri pe fiica lui Mircea Baniciu și i-ar fi spus chiar că locuiește în sărăcie. Asemenea reproșuri au întristat-o pe Ana Baniciu, care a muncit din greu pentru a-și vedea visul cu ochii, acela de a avea propria sa casă. De-a lungul timpului, artista a învățat să nu îi mai pese de ceea ce zic alții despre ea, mai ales dacă sunt răutăți gratuite.

Ana Baniciu a declarat că nu are nimic de demonstrat nimănui, atâta timp cât persoanele dragi din jurul ei o cunosc și îi știu adevăratele intenții.

"Dana Budeanu… de la care am cumpărat o rochie acum mulți ani. A fost o chestie, mă rog… Eram cu Lala Band, cu «Pariu cu viața». Trebuia să cumpăr rochia asta ca să ne prezentăm la un eveniment. Poate va vedea vreodată acest podcast și să-i spun că eu mi-am dat banii de pe un turneu cu Lala Band, de pe multe cântări cu Lala Band și am plătit o rochie de-ale ei. După care o vedeam pe YouTube cum vorbea în nenumărate rânduri despre mine. La un moment a fost un lucru care m-a deranjat foarte tare. A zis: «Dacă stai într-o sărăcie de casă mai bine nu te mai posta». Sărăcie sau nu… este o casă pe care eu mi-am dorit-o cu tot sufletul. Nu cred că mi-am dorit ceva mai mult decât casa asta în care stau. Nu cred că am muncit mai mult pentru ceva decât pentru casa mea. E munca mea și nici nu vreau să mi-o aprecieze ea. Vreau doar să tacă. Atât. (…) Are o răutate, dar e o femeie foarte deșteaptă. Își face reclamă pe spatele altor femei sau altor oameni care se îmbracă cum se îmbracă. Poate nici mie nu-mi plac ținutele făcute de ea, dar e o chestie de gust aici.", a mărturisit Ana Baniciu în podcastul unde a fost invitată.

După multe experiențe neplăcute, în care critica creatorilor de modă au afectat-o pe artistă, Ana Baniciu a hotărât să rărească aparițiile sale mondene și să se bucure în liniște de viața sa privată.

"La noi era cu tematică. Stai… dă telefoane. Ia pe cineva să te îmbrace, sună. Fă programare la salon, machiază-te, fă-te la păr. Și a doua zi așteptai și tu să vezi la TV. Oamenii munceau gratuit, pentru că sunt bartere… Eu practic mă duceam acolo și îi reprezentam și pe ei. A doua zi deschideam televizorul și vedeam… Dana Budeanu: «A arătat ca…», Botezatu: «E mică de statură, e îndesată, rochia îi vine prost». Te desființau. Și de ce să mai merg eu la din astea? Mă afectau că îmi pierdeam vremea degeaba. Păi nu mai bine stau acasă și nu mă mai vedeți?! Repet, mă deranjează că oamenii comentează gratuit. Dacă îmi zicea cineva pe care-l admir… Mi se pare că sunt niște oameni care caută gâlceavă”, a mai adaugat Ana Baniciu.