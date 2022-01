Dacă sunteți în pragul organizării unui eveniment important din viața dvs. atunci mai mult ca sigur doriți să aflați mai multe detalii asupra unor probleme care par destul de ambigue.

Primul în ordinea importanței ar fi cel legat de buget, de partea financiară și de aici și întrebarea: care sunt prețurile reale ale pachetelor foto-video de nunta

Care sunt prețurile reale ale fotografilor de nuntă?

Mă tem că simplul barem: de la suma x și până la y nu ar fi suficient, deoarece răspunsul este mult mai nuanțat.

Pentru a clarifica puțin problema, am realizat mai jos o scurtă selecție:

CATEGORIA DE FOTOGRAFI AMATORI ȘI ÎNCEPĂTORI

PREȚURI ESTIMATIVE: 1.000 – 2.000 lei

Aceștia sunt răspunzători pentru întâmplările mai puțîn plăcute din cadrul evenimentelor. Și asta nu din rea voință sau neimplicare ci pur și simplu nu dețin experiența necesară de a gestiona, în timp real un eveniment.

Spun în timp real, deoarece, în plan mintal, lucrurile sunt simple: te prezinți la ora stabilită, respecți linearitatea evenimentului te uiți pe vizorul aparatului și declanșezi… Pare simplu nu?

Însă lucrurile se complică încă din primele clipe ale evenimentului, deoarece lucrezi contratimp, în condiții de stres, situații limită. Apar pe parcurs și multe lucuri neprevăzute.

Fără experiență necesară, stăpânire de sine un începător se va pierde repede cu firea.

Am văzut cazuri în care fotografi experimentați de studio, fotografi buni, care au “clacat” în efervescența evenimentului, cum poți avea de la cineva care de abia “cochetează” cu fotografia.

SFAT: dacă considerați că nu puteți aloca un buget mai mare decât cel de la punctul unu, căutați să nu va dezamăgiți singuri. Rugați pe câțiva prieteni să va tragă câteva cadre cu telefonul, astfel nu o fiți dezamăgiti și nu veți arunca cu banii pe fereastră. Calitatea materialelor finale va fi tot pe acolo!

MARE ATENȚIE LA FOTOGRAFII “DE WEEK-END”!

În această categorie se situază și “fotografii spontani”, care, ispitiți de tentația unui câștig rapid, devin din agenți de pază, livratori Glovo sau operatori call-center în fotografi la nunta dvs.

Să nu mă înțelegeți greșit, nu am nimic cu aceste job-uri, Dumnezeule, este ok să muncești, să experiență de viață etc. Nu trebuie să fie Michelangelo sau Richard Avedon pentru a fotografia o nuntă.

Mă tem doar că o persoană ce este ocupată pe teren în timpul săptămânii, nu își va găsi și timpul necesar de a pregăti corespunzător materialele, sau de a se pregăti pe el însuși.

Fotografia necesită timp, foarte mult timp. Atât pentru editarea materialele cât și pentru “antrenamentul ” efectiv al fotografului. Fotografii profesioniști cunosc lucrul acesta foarte bine, dacă faci pauze lungi, riști să îți ieși din mâna.

PREȚURI ESTIMATIVE: aceștia se pot “arunca” peste bugetul începătorilor, motivul fiind investiția în echipamente, acestea trebuiesc a fi acoperite.

SFAT: nu vă lasați induși în eroare de “aparatul foto scump” pe care îl etalează anumite personaje. Fotografia se face de fotograf nu de aparat, altfel spus trebuie să știi ce vrei în primul rând și după să declanșezi butonul aparatului foto!

FOTOGRAFII DE NUNTA

ONORARIU MINIM: 4.500 - 5.000 lei

Aceasta este categoria oamenilor dedicați, ai fotografilor în adevăratul sens al cuvântului. Sunt oamenii cu ani de zile de experiențe în spate, pretențioși la detalii, la compoziție, la culoare, la lumină. Sunt aceia care dispun de resursele creative de a transforma o scenă banală într-un lucru wow!

Fotografii profesioniști sunt conștienți de faptul că vor avea nevoie de dublarea echipametelor necesare, deoarece oricând un aparat, o lumină, un card de memorie se poate defecta.

Fotografii de nuntă, imediat după eveniment, vor cerceta cu atenție cadrele preluate și le vor stoca pe cel puțin două medii sigure de stocare.

Un fotograf bun este cel care este dedicat muncii sale, care pune preț pe maniera personală de editare a materialelor și este preocupat de calitatea finală a materialelor, deoarece în acestea se reflectă efortul muncii sale.

SUNT PREȚURILE FOTGRAFIILOR DE NUNTĂ EXAGERATE?

Dacă considerați că aceste prețuri sunt piperate, gândiți-vă și la așteptările pe care le aveți dvs. în raport cu bugetul alocat.

Pentru a duce la bun sfârșit o nuntă, fotograful va depune un efort considerabil. Va fi alături de dvs. la prima oră a dimineții și va sta până foarte târziu în noapte. Asta s-ar traduce un minim de 12 ore în care trebuie să fie activ, implicat și într-o stare de maximă concentrare pentru a suprinde cadrele cele mai bune.

Un om prezent lângă dvs. cu echipamente de multe mii de euro bune și care se formează în ani de zile. Acesta este doar vârful icebergului, deoarece partea cea mai grea a fotografului este lăsată la urmă: editatul fotogarafiilor. Sunt necesare eforturi suplimentare cand sunt gata fotografiile de nunta

NOTĂ: aceste repere financiare sunt realizate în baza experienței noastre din zona de fotografiei de evenimente din București. Cum piată este dinamică, lucrurile se pot modifica.