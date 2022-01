ÎPS Teodosie, atacat de Oana Roman și Ileana Badiu. Vedetele îl acuză de gesturi și cuvinte jignitoare asupra femeilor

Oana Roman și Ileana Badiu îl atacă dur pe ÎPS Teodosie și îi aduc reproșuri cu privire la comportamentul său deloc potrivit pentru rolul pe care îl are în societate. Cele două vedete au vorbit despre interacțiunea cu episcopul și au rămas profund dezamăgite de purtarea sa.

ÎPS Teodosie este un personaj destul de controversat în ultima perioadă, iar declarațiile sale au fost îndelung dezaprobate de Biserică, dar și de enoriași. Nici vedetele autohtone nu au o părere prea bună despre episcopul de la Malul Mării, drept pentru care unele dintre ele au răbufnit în ceea ce îl privește pe ÎPS Teodosie.

Oana Roman este una dintre personalitățile publice care nu s-a ferit niciodată să spună lucrurilor pe nume. Vedeta nu s-a ascuns niciodată după deget și a vorbit mereu deschis despre ceea ce a deranjat-o. Cu mult bun simț și sinceritate, fiica lui Petre Roman a vorbit de-a lungul timpului și despre subiecte mai puțin confortabile. De această dată, Oana a vorbit despre ultimele declarații pe care ÎPS Teodosie le-a făcut despre femeile aflate la menstruație.

"În perioada neputinţei femeii nu poate lua nici Aghiasmă, nici anafură, nici măcar Aghiasmă Mică, darămite Aghiasmă Mare. Dar dacă are perioada în timpul sărbătorii Bobotezei, coincide cu cele opt zile, ea nu poate lua Aghiasmă. Trebuie să compensăm, Dumnezeu întotdeauna compensează, se ia trei zile după această perioadă, Aghiasmă Mare, pentru că în perioada aceasta s-a rugat, poate a venit şi la Biserică, că nu e interzis femeilor care au neputinţa aceasta firească lunară să vină la biserică, să nu meargă spre altar, să nu sărute Sfintele icoane, să nu ia Aghiasmă şi anafură. Dar la biserică poţi să vii, că nu este interzis să te rogi.", a transmis ÎPS Teodosie, la emisiunea „Dialog duhovnicesc', de la Radio Dobrogea.

Auzind acestea, Oana Roman a ținut să comenteze cele spuse de episcopul de la Constanța și a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare.

"Am văzut aberațiile pe care le debitează nu știu ce episcop de pe la Constanța, nu știu ce titlu, funcție are! Acest personaj are un discurs de Epoca Primitivă, mai jos decât Evul Mediu. Eu acestor oameni le spun niște forme de viață. Pentru că-s niște forme de viață, practic, ei nu sunt oameni. Le mai spun și nevertebrate, pentru că eu cred că cea mai joasă specie sunt nevertebratele." a scris fiica lui Petre Roman pe Instagram.

Mai mult, și Ileana Badiu a vorbit despre experiența neplăcută pe care a avut-o cu cel care ar trebui să reprezinte blândețea și integritatea supremă în societate.

"Eu îl cunosc pe acest individ și nu doar că îl cunosc, dar am și spus la vremea respectivă. Nu vreau să mai vorbesc despre această ființă abjectă! Atunci când eu m-am căsătorit acum 12 ani, am ajuns la Prea-Slăvitul și Prea-Sfințitul pentru că mi-am dorit să fac nuntă pe malul mării. El fusese acel preot care a venit cu ideea slujbelor de Paște, pe malul mării.[...] Mi-a cerut să-i scriu un acatist. Eu, în prostia mea, am crezut de-adevăratelea că vrea acatist și am scris. Omul a desfăcut acatistul și a văzut că e gol și m-a blestemat: „Ieși afară, niciodată aici!'. Chiar la acea vreme nu mi-am pus problema că trebuie să mă achit în avans ca la curve. Eu cred în biserică nu în asfel de specimene." le-a povestit vedeta prietenilor ei virtuali.