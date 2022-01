Loredana, mai provocatoare ca niciodată. La 51 de ani, diva s-a pozat în lenjerie roșie și în ipostaze senzuale

Loredana face furori la cei 51 de ani pe care îi are. Diva s-a pozat în ipostaze extrem de sexy și le-a încins imaginația fanilor ei. Fosta ei prietenă, Catinca Roman nu a putut să se abțină și a vorbit despre "noua Lori".

Loredana trece printr-o perioadă foarte bună a vieții ei, iar îndrăzneala și pasiunea de care dă dovadă în ultimul timp sunt la cote înalte. Artista nu se mai sfiește de nimic și se lasă purtată de arpirile pe care le simte în prezent.

Tonică și cu multă senzualitate, Loredana a îmbrăcat o lenjerie roșie, extrem de sexy, peste care a pus o pereche de dresuri de plasă nude. Artista are toate motivele să fie mândră de silueta sa, asta pentru că, la cei 51 de ani pe care îi are, Loredana Groza arată mai bine ca multe alte femei mult mai tinere.

Pozele au făcut înconjurul internetului și au ajuns și la Catina Roman, fosta prietenă de suflet a artistei. Fiica lui Petre Roman a ținut să comenteze noile apariții ale Loredanei și chiar i-a luat apărarea fostei sale prietene.

"Văd că este o femeie care se ține într-o formă foarte bună. A fost o femeie foarte sexy întotdeauna și cred că fiecare femeie are dreptul să se pozeze cum își dorește pe rețelele de socializare. Nu e nicio problemă atâta timp cât se păstrează niște limite și n-o dăm în altceva. În rest, eu admir femeile care sunt sigure pe ele și se mândresc cu corpul lor. La noi încă e mentalitatea învechită că trebuie să intri în niște norme. Să te pozezi nu știu cum, că ai o vârstă.

a mărturisit Catinca Roman în emisiunea lui Cristi Brancu.

La un moment dat, cineva din platoul emisiunii a susținut că artista nu recunoaște faptul că s-a supus mai multor intervenții de ordin estetic. Creatoarea de modă a mărturisit că nu este treaba nimănui ce face și cum face Loredana și că fiecare are dreptul să aleagă cum își trăiește viața.

"Nu fiți răutăcioși, fiecare are dreptul să spună ce dorește. Într-adevăr, singura problemă, amendament pe care-l am, este că… el are dreptate într-un fel. Nu era nevoită să dea niciun fel de explicații. Pentru că, într-adevăr există generația tânără care o admiră și o urmărește și trebuie să păstreze, așa, un pic de echilibru. Însă fiecare face ce dorește cu imaginea lui." a mai spus fosta prietenă a Loredanei.