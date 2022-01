Adelina Pestrițu, ironizată de Iulia Albu. Ce i-a avut de reproșat creatoarea de modă fostei sale prietene?

Iulia Albu este cunoscută pentru felul ei excentric de a fi, dar și pentru înțepăturile pe care le-a avut cu mai multe vedete de-a lungul timpului. Se pare că fosta soție a lui Mihai Albu uită greu tensiunile din trecut și rămâne cu resentimente, chiar dacă trec ani buni de la momentul conflictului.

Iulia Albu nu se dezminte de la felul de a fi și reușește să se mențină în centru atenției. Scandalurile sunt parte din viața creatoarei de modă, astfel că fosta soție al lui Mihai Albu nu se abține când vine vorba de vedetele cu care a avut ulterior conflicte.

La ultima sa apariție televizată, Iulia Albu a avut câteva reproșuri de adus Adelinei Pestrițu, pe care i le-a adresat chiar fostului ei soț, Liviu Vârciu. Totul a pornit de la întrebarea prezentatorului tv, care a fost curios să știe dacă găina pe care Iulia Albu o crește are coteț. Creatoarea de modă nu a gustat gluma artistului și i-a răspuns ironic lui Vârciu, făcând referire la fosta lui parteneră de viață.

"Nu mai am găină, dar am auzit că tu ai avut o iubită care cotcodăcește.", i-a răspuns stilista.

Liviu Vârciu nu a vrut să dea cursul acestei discuții și a insistat cu aceeași întrebare: "Am avut, eu mai știu? Că am o vârstă… Posibil să fi cotcodăcit, eu habar nu am. Deci ai sau nu ai coteț? Ca să știu.”

“Coteț nu am, dar am cocoș", a fost răspunsul Iuliei.

Conflictul dintre Iulia Albu și Adelina Pestrițu a început acum câțiva ani, însă vedeta nu i-a acordat niciodată prea multă atenție creatoarei de modă. Fosta soție a lui Mihai Albu a postat atunci un mesaj pe contul ei de socializare, iar internauții s-au gândit imediat că Iulia face aluzie la fosta ei prietenă, Adelina Pestrițu.

“Oare ce animal de companie are acum Iulia Albu? Nu are cușca dar are casă, nu face Cotcodac dar face ouă, trăiește pe picior mare fără a putea merge. Și nu, nu este o găină mută și șchioapa cu o casa închiriată pe numele ei”, a scris Iulia Albu.

“Nu știu de ce mi-a zburat gândul când am citit la Adelina Pestrițu”, “Te-a supărat că a cotcodăcit tot despre tine”, “Sigur nu este vorba despre un nou animal, ci despre prietena ta Adelina”, au fost comentariile pe care le-au scris câțiva internauți la postarea respectivă.