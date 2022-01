De ce nu au ajuns Gina și Seba de la Mireasa să fie împreună? Cei doi au vorbit deschis despre ce s-a întâmplat în casă

Gina a intrat în casa Mireasa pentru Seba, însă niciunul dintre ei nu a mai dorit să formeze un cuplu. După terminarea sezonului patru, cei doi au vorbit deschis despre toate lucrurile care au stat între ei și adevărul despre nepotrivirea de caracter.

În sezonul patru al emisiunii de succes "Mireasa", Gina a intrat mai târziu în casă, asta după ce l-a văzut pe Seba la televizor și i-a căzut cu tronc. Concurenta s-a înscris în emisiune cu dorința de a forma un cuplu cu Seba, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată.

După terminarea competiției, cei doi foști concurenți au vorbit pentru Antena Stars despre eșecul de a forma o relație, dar și despre lucrurile care i-au ținut la distanță pe cei doi tineri care au venit la Mireasa în căutarea iubirii.

Gina a povestit că băiatul pe care l-a văzut la televizor este cu totul altul față de cel pe care l-a cunoscut în competiție. Bruneta a explicat ce s-a întâmplat o dată cu intrarea ei în casă, având în vedere că își dorea cu ardoare să aibă o relație cu Seba.

"Seba mi-a plăcut fizic. Din afară se vede cu totul și cu tottul altceva, când intri în casă și cunoști persoanele ... era diferit. (...) Seba a vorbit cu băieții și a zis că nu mă încadrez în tiparul lui de fete, că lui îi plac alte fete”, a declarat Gina pentru Antena Stars.

Pe de cealaltă parte, Seba a mărturisit că nu a fost atras niciodată de Gina și că a preferat să fie sincer de la început, în loc să îi dea speranțe deșarte fetei care a intrat special pentru el în competiție.

"Mie nu mi-a picat foarte bine. Pâă la urmă, să spui adevărul nu este chiar ușor și țin să cred că am abordat situația foarte bine. (...) Îmi este puțin greu să fiu mai direct, dar nu am vrut să las așteptări false pentru că, probabil pe viitor s-ar fi întâmplat mult mai urât. Țin să cred că nu a existat acea atracție, nu am simțit absolut nimic”, a spus Seba.