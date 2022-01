Xonia, primele declarații despre eliminare. Artista este prima Faimoasă care a părăsit competiția

Xonia este prima concurentă din echipa Faimoșilor care a părăsit competiția Survivor, iar artista și-a luat "la revedere" cu lacrimi în ochi de la competiția din Republica Dominicană.

A trecut o săptămână de la startul competiției pentru supraviețuire, iar Survivor a adunat în fața micilor ecrane mii de telespectatori. Cu sufletul la gură, publicul a urmărit evoluția concurenților și au fost atenți la jocurile de putere dintre Războinici și Faimoși.

Încă de la începutul jocului, echipa Războinicilor și-a pierdut un coleg de echipă care și-a dat seama că nu este pregătit pentru a face față unei provocări atât de mari, precum este Survivor.

„Consider că pentru mine și pentru toată lumea sănătatea fizică și psihică e primordială și consideră că în echipa asta noi ne-am format ca un pumn. Dacă un deget se rupe, trebuie pansat. Consider că acel deget am fost eu și cel mai bun pansament pentru mine ar fi înlocuirea mea sau părăsirea concursului pentru că de când am ajuns aici nu mă pot numi cel mai bun supraviețuitor. Există aici persoane mult mai competitive decât mine, cum ar fi chiar faimoșii pentru că ei au supraviețuit în condiții mult mai grele decât noi. Îmi e frică să mai intru pe traseu din anumite motive. Consider că în starea mea nu o să reușesc să fiu prea energic, nu reușesc să mă acomodez și nu vreau să îi trag în jos și pe colegii mei, vreau să îi susțin și poate că în locul meu cineva merită mai mult să fie aici.", a declarat Liviu Mihalca în momentul în care și-a anunțat retragerea.

Xonia a părăsit competiția

După mai multe probe pierdute, echipa Faimoșilor s-a reunit la Consiliu pentru a afla rezultatul voturilor celor de acasă. Xonia, cătălin Zmărăndescu și Roxana Ciuhulescu au evut emoții uriașe, iar prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel a făcut marele anunț.

Xonia este prima vedetă care părăsește competiția Survivor în aplauzele colegilor săi.

"Îmi iau la revedere? Nu cred!”, a spus Xonia cu lacrimi în ochi.

„Xonia, ai arătat că poți să-ți ajuți echipa, că vrei! Ai intrat în acest consiliu de eliminare cu un zâmbet. Pentru toate acestea îți spun: Rămas-bun și succes în toate proiectele tale. Ai arătat că ești o supraviețuitoare chiar dacă tu părăsești prima competiția”, a spus Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii.