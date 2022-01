Cel mai mare regret al lui Daniel Pavel! Prezentatorul tv s-a despărțit de mama fiului său, provocând multă durere

Îndrăgitul prezentator tv, Daniel Pavel și-a deschis sufletul și a vorbit despre trecutul său, dar și despre cel mai mare regret pe care îl are. El a povestit cum a plecat de lângă femeia cu care a ales să își întemeieze o familie, lăsând în urma lui multă suferință.

Daniel Pavel a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit despre emisiunea pe care o moderează, dar și despre detalii picante din viața sa. Ceea ce puțină lumea știa este faptul că prezentatorul tv are un fiu în vârstă de 17 ani. Anton este mândria tatălui său și are o relație apropiată cu el, dar și cu mama lui.

Daniel Pavel a povestit cum regretă și acum durerea pe care i-a provocat-o celei cu care și-a întemeiat o familie, atunci când a ales să plece și să se despartă de Anca, mama băiatului său.

Prezentatorul tv a vorbit sincer, asumându-și greșelile trecutului și a recunoscut că acea decizie din tinerețe nu a fost deloc una onorabilă.

"Pentru că am vrut eu și pentru că nu ar fi vrut ea… să spunem așa. Am plecat eu și am plecat provocând durere și suferință și da, nu e o chestie onorabilă a vieții mele. Eu așa zic (n.r. – că l-a iertat). Iertarea e un proces firesc, continuu, știm cu iartă femeile, nu uită. Ea e în proces, să spunem, de refacere a vieții. E o luptătoare, proiectul ei de viață este copilul, dar în același timp este o femeie vibrantă, caldă, un prieten minunat și merită pe cineva pe măsura ei.", a mărtursit Daniel Pavel în legătură cu acest subiect.

Totuși, mama fiului său a reușit să îl ierte și au o relație bună de dragul lui Anton. Mai mult, cei trei merg și în vacanțe împreună, exact ca o familie.

Daniel Pavel, despărțire înainte de nuntă

În ceea ce o privește pe Marina, fosta lui logodnică de care s-a despărțit recent, prezentatorul tv a declarat că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

"Trebuie să reiau precizarea legată de faptul că, inițial, inelul fusese oferit și acceptat de iubita mea de atunci, de ziua ei, cu un an și jumătate înainte de vara trecută. După «Survivor», în emoția revederii, reală și autentică, un nou inel a fost doar o chestiune de formă, și nu de fond. Un context pe care amândoi l-am crezut posibil. Regăsirea însă nu s-a mai produs, iar timpul nu a mai avut răbdare cu noi, cum spunea Preda în «Moromeții».

Orele s-au transformat în zile, iar zilele în săptămâni, pentru fiecare dintre noi, în urma alegerii făcute de ea. Suferință a fost, însă ce a mai fost și este încă este convingerea mea că tot ceea ce simțim, dacă suntem sinceri cu noi înșine, trebuie să stea sub semnul dreptului divin la iubire și la o viață bine trăită, în acord cu menirea noastră pe acest Pământ.", a mai adăugat prezentatorul tv.