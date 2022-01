Maria și LIviu de la Mireasa s-au despărțit după doar 5 luni de căsnicie! Ce s-a întâmplat de fapt între cei doi?

Maria și Liviu sunt câștigătorii sezonului 3 al emisiunii Mireasa, iar împreună au făcut pasul cel mare și au plecat acasă cu 40.000 de euro. Din păcate, după numai cinci luni de relație cei doi și-au spus "Adio", ruptura fiind definitivă. Concurenta a explicat motivele pentru care povestea lor de dragoste a avut un final atât de neașteptat.

Maria și Liviu au fost marii căștigători ai ultimului sezon Mireasa, iar cei doi au plecat acasă căsătoriți, dar și cu marele premiu de 40.000 de euro. Dragostea pe care și-au jurat-o în marea finală a durat cinci luni, astfel că cuplul s-a destrămat la fel de repede cum s-a și format.

Pe 1 august anul trecut, Maria și Liviu au pășit cu mari emoții în fața ofițerului de stare civilă, acolo unde și-au jurat iubire și și-au spus cuvinte frumoase. Chiar proaspătul mire a declarat că o va iubi pe Maria toată viața și că ea este singura femeie care îi dă putere.

"Te iubesc așa cum nu am iubit pe nimeni niciodată", îi declarase în acel moment Liviu soției sale.

La cinci luni distanță de la fericitul eveniment, Maria a fost cea care a anunțat separarea de concurentul de la Mireasa. Se pare că între cei doi au existat întotdeauna probleme, însă acest lucru s-a amplificat o dată cu ieșirea celor doi din competiție.

"Am fost în vacanță în august și a început să scârțâie, noi ne certam des și în casă. Aceeași placă stricată, adică era o luptă de a demonstra care e mai important, dar nu din partea mea, ci din partea lui. Mi se pare că avea mereu frustrări și voia să demonstreze, dar nu lucruri ok. Am mers mai departe, pentru că mereu venea cu o împăcare într-un mod frumos, iar pentru că l-am iubit din tot sufletul, nu știu dacă a fost și din partea lui, nu a fost iubirea reală de care el vorbea.", a declarat fosta parteneră de viață a lui Liviu pentru spynews.ro.

Maria a mai povestit cum tensiunile dintre cei doi au început să fie din ce în ce mai dese, ba chiar au ajuns și la jigniri, ceea ce a dus la ruptura definitivă între cei doi.

„Ne certam des, am început să ne jignim reciproc, el stătea mult pe telefon. Eu orice făceam eram vinovată, orice făceam nu eram bine. Dacă ajungi să-i spui unei persoane te iubesc, dar în același timp că ești urâtă, el voia să-mi zică că nu sunt bună de nimic, să mă manipuleze, să mă țină sub papuc”, a mai povestit Maria.