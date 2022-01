5 serii de filme perfecte pentru un weekend pe canapea

Urmeaza sa petreceti un weekend linistit si relxant in fata televizorului? Am pregatit 5 serii de filme ideale pentru acest lucru- filme din toate genurile si pentru toate gusturile.

Top 5

5. The Hunger Games

The Hunger Games (Jocurile foamei) este o serie de trei filme SF/Actiune ce o au in centrul actiunii pe Katniss (Jennifer Lawrence). Katniss este o simpla fata ce traieste intr-unul din districtele lumii create de realizatorii seriei. In aceasta lume brutala si foarte saraca se organizeaza Jocurile Foamei, o modalitate macabra si cruda prin care puteai castiga bani si faima.

Seria este foarte bine realizata, de-a dreptul emotionanata pe alocuri si merita cu certitudine vizionata intr-un weekend relaxant,

4. Hangover

Bradley Cooper, actorul adorat pe publicul feminin, si cei mai buni doi prieteni ai sai intra in cele mai greu de inchipuit belele odata cu o petrecere a burlacilor ce a luat-o razna. Hangover (Marea Mahmureala) este o serie de filme ce a castigat admiratie pentru scenariul foarte inspirat si umorul de buna calitate.

Comedia este ideala pentru un weekend cu prietenii apropiati sau cu partenerul- asigura un weekend in care veti rade cu lacrimi!

3. Step Up

Step Up este poate cea mai vizionata serie de filme ce se incadreaza la genul Dans/Musical. Longevitatea seriei spune multe despre cum publicul a iubit si iubeste in continuarea aceste filme pline de muzica, dans, lumini si povesti de iubire...ei bine, ca in filme!

Primul film este poate cel mai cunoscut deoarece ii are ca protagonisti pe cuplul iconic de actori si dansatori american Channing Tatum si Jenna Dewan.

2. Kingsman

Kingsman este o organizatie secreta a caror agenti fac tot ce le sta in putinta sa pastreze pacea in lume. Seria are trei filme, ultimul dintre ele fiind lansat chiar in 2021.

Costumele senzationale si secventele de actiune bine realizate, combinate cu umor si energia masculina mai mult decat prezenta, fac din Kingsman o serie de filme minunata ce merita cu desavarsire vizionata intr-un weekend pe canapea!

1. Ocean's

Seria Ocean's... Nu stiu daca mai are nevoie de vreo prezentare! George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon si multi altii fac din aceasta serie filmele perfecte de vazut intr-un weekend cu fetele! Credeti-ma nu veti regreta!

Primul film, Ocean's Eleven, este lansat in 2001, insa serie se intinde pana foarte recent. Ultimul film al seriei se numeste Ocean's Eight, este lansat in 2018 si in loc sa vedem in gasca de barbati care vor sa organizeze cel mai mare jaf din istorie, vom vedea opt femei cu mult mai periculoase!