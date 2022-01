Noua piesă a băieților de la 3 Sud Est este aici și este gată să intre în topul preferințelor ascultătorilor! După ce anul trecut au cucerit topurile cu "Jumătatea mea mai bună", anul acesta 3 Sud Est revine în forță cu o piesă de dragoste, care surprinde trăirile unice ale îndrăgostiților.

După ce au cucerit în 2021 Trending-ul de pe YouTube și topurile de specialitate ocupând prima poziție cu „Jumătatea mea mai bună", alături de Andra, 3 Sud Est lansează primul single din 2022: „De-ar vorbi inima". Compusă de către hitmaker-ul Laurențiu Duță, „De-ar vorbi inima" este o piesă ce dezvăluie prin versurile sale romantice o poveste de dragoste, dar și importanța acelor clipe petrecute alături de cei dragi.



„2022 este și anul în care trupa 3 Sud Est împlinește 25 de ani, o perioadă în care muzica a fost cea care ne-a unit. În tot acest timp, am cântat împreună cu toți cei care ne-au iubit de-a lungul timpului. «De-ar vorbi inima» este primul cadou pe care îl oferim fanilor noștri. Sperăm ca piesa să ajungă la sufletele lor și să o cântam împreună în concertele pe care le vom susține în acest an", povestește Laurențiu Duță.



De-a lungul timpului, piesele trupei 3 Sud Est au avut un rol important în evoluția muzicii românești. A urmat o lungă istorie muzicală, cu peste 10 albume și zeci de hituri absolute care au stat în fruntea topurilor muzicale și playlist-urilor. Până în prezent, trupa a susținut numeroase turnee atât în țară, cât și în Las Vegas, Los Angeles, Sacramento, Montreal, Toronto, New York, Detroit, Chicago și Atlanta, unde au reușit să împărtășească emoția fiecărui single lansat.