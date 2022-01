Adela Popescu, ceartă cu soacra! Ce i-a reproșat mama lui Radu Vâlcan nurorii sale?

Soacra Adelei Popescu nu a putut trece peste lucrurile pe care nora sa le face în emisiunea pe care o prezintă la ProTv. Mama lui Radu Vâlcan a luat atitudine și a rugat-o pe Adela să înceteze să mai aibă acest comportament!

Adela Popescu a dezvăluit de-a lungul timpului că are o relație bună cu soacra sa și că cele două vorbesc extrem de deschis una cu cealaltă. Totuși, acolo unde simte nevoia să intervină, mama lui Radu Vâlcan o face fără nicio ezitare.

Recent, Adela Popescu a povesit la "Vorbește lumea" că soacra ei a certat-o, iar motivul ar fi fost chiar Shurubel, colegul ei de emisiune. Se pare că mama soțului ei consideră că atât Adela, cât și Bogdan Ciudoiu fac prea multe glume pe seama colegului lor, ceea ce îl pune într-o lumină nefavorabilă.

"Soacra mea îmi spune că ne batem joc de bietul Shurubel și să nu mai facem asta. Avem numai cazuri sociale aici”, a povestit Adela Popescu în cadrul emisiunii pe care o prezintă, relatează WOWbiz.

Adela Popescu, relație cu năbădăi cu colegii de platou

După ce Cove a ales să plece din emisiune, Adela Popescu a rămas să prezinte "Vorbește lumea" alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel. Cei doi artiști de la radio sunt două figuri fresh în platoul de la ProTV, iar cei trei se distrează de minune în fiecare dimineață.

Recent, Shurubel a povestit cum se înțelege de fapt cu Adela și cu Bodan Ciudoiu.

"Cu Bogdan e destul de simplu, e prietenul meu de 15 ani, e nașul meu de cununie, deci i-am sărutat mâna la nunta mea. Am fost colegi în cea mai mare parte a vieții noastre profesionale și am dormit în aceeași cameră de hotel în toate deplasările. Mai apropiați de atât nu aveam cum să fim. În schimb, pe Adela am descoperit-o amândoi odată ce am intrat în echipa emisiunii. Și este extraordinară, fără să exagerez. Am descoperit o tipă funny, care intră în glumele noastre și nu se supără nici când îi împrumut hainele din garderobă și mă plimb în ele prin studio. E o femeie cu picioarele pe pământ, care, deși are trei copii acasă, reușește să mai copilărească și cu noi la platou, dar mai ales e un profesionist adevărat care ne-a ajutat și ne-a încurajat din prima zi. Singurul ei defect e că mănâncă orice găsește și bea din toate cănile de apă și lasă urme de ruj pe ele. În rest e perfectă.", a declarat Andrei Lăcătuș.