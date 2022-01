Dan Negru părăsește definitiv Antena 1! Cu ce televiziune concurentă a semnat prezentatorul tv?

Dan Negru a fost cel mai longeviv prezentator tv al trustului Intact. De-a lungul timpului, vedeta Antena 1 a moderat sute de emisiuni și a adus audiențe record postului din nordul Capitalei. Cum toate lucrurile ajung mai repede sau mai târziu la final, iată că și Dan Negru a spus "Adio" postului de televiziune care l-a consarat și s-a îndreptat către alte noi proiecte.

Dan Negru a luat o decizie radicală în ceea ce privește activitatea profesională, iar hotărârea sa i-a surprins pe mulți dintre admiratorii săi. Prezentatorul tv a hotărât să părăsească Antena 1, asta după ce mai bine de două decenii a realizat audiențe record cu emisiunile sale. Recent, îndrăgitul entertainer a semnat cu Kanal D, acolo unde se pregătește intens pentru un nou format, potrivit Paginademedia.ro.

Dan Negru a intrat în familia Intact în 1999, asta după ce a părăsit TVR-ul în favoarea postului lui Voiculescu. Aici, Negru a realizat nu mai puțin de 22 de Revelioane, cu cifre de audiență greu de egalat, dar și alte emisiuni de divertisment care au rămas în inima publicului.

Printre formatele de succes pe care le-a moderat se numără "Next Star", "Plasa de Stele" sau "Te pui cu blondele".

"Cei mai frumoși ani sunt cei ce vor veni !

Mulțumesc pentru toți anii din urmă !

Am văzut vorbele frumoase spuse de colegii mei🤗 Le mulțumesc!

Porecla "regele audiențelor" le-o datorez lor ! Ei au făcut posibile toate succesele mele de televiziune și împreună plecăm pe drumuri noi.



Nu căutați vreo urmă de neînțelegere cu cei rămași. N-o să găsiți! Ei rămân prietenii și colegii mei.

Lecția de fair-play spune să nu arunci cu pietre in fântâna din care ai băut apă !



Există un om căruia ii mulțumesc deplin pentru drumurile mele trecute și viitoare : Valeriu Lazarov, unul din fondatorii televiziunii moderne europene.

Cand începeam un proiect nou ne îndemna "să țintim luna "

"Și dacă ratați luna, sigur nimeriți o stea!"

Anul asta se fac 30 de ani de la prima mea legitimație din Radio-Televiziunea Română.

Nu-l mai recunosc pe puștiul din fotografie.

Dar încă țintesc luna...", a scris Dan Negru pe pagina lui de Instagram.

Dan Negru, prezent și în Moldova

Dan Negru realizează de mai bine de 15 ani emisiuni de divertisment și în Moldova, pentru postul Prime Tv. Aici, prezentatorul tv a moderat emisiuni precum "Star Factory", "Deal or not deal" sau "Roata norcului".

Încă nu se cunoaște ce format va realiza la postul concurent, însă transferul lui Negru este doar o chestiune de câteva zile. În curând admiratorii vedetei vor putea afla în ce ipostază îl vor putea vedea pe unul dintre cei mai reprezentativi moderatori români.