Iulia Vântur și Salman Khan, anunț de ultimă oră! Ce au hotărât cei doi cu privire la relația lor?

Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu sudat de ani buni, însă au ales să își trăiască povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Deși s-a zvonit că frumoasa româncă ar fi însărcinată, Iulia Vântur nu s-a grăbit să declare nimic. Acum, însă, fosta prezentatoare tv a vorbit despre decizia pe care a luat-o împreună cu starul de la Bollywood.

Iulia Vântur și-a găsit liniștea și fericirea departe de România, tocmai în India, în brațele lui Salman Khan. Blondina radiază de bucurie și se simte împlinită de toate planurile. Deși a ales să fie cât mai discretă în ceea ce privește viața sa amoroasă, fanii sunt tot mai curioși să afle noi amănunte din relația ei cu starul de la Bollywood.

Recent, în presă au apărut informații cum că frumoasa româncă este gravidă, iar Salman Khan se pregătește să devină tată pentru prima oară. Deși nu a declarat nimic în acest sens, Iulia a vrut să își înștiințeze fanii cu privire la un nou proiect pe care îl va realiza alături de partenerul ei.

Fosta vedetă de la ProTv le-a vorbit prietenilor ei virtuali despre colaborarea cu iubitul său pentru linia melodică a unui film regizat chiat de Salman Khan. Producția se numește "Main Chala" și are toate șansele să fie un real succes, fiind o poveste tipică indiană.

"O poveste de dragoste vine să-și lase magia asupra ta. Melodia va fi lansată pe 22 ianuarie. Stați aproape!” , a scris Iulia Vântur pe Instagram.

Iulia Vântur și-a găsit jumătatea în India

Iulia Vântur a luat decizia vieții ei, atunci când a hotărât în 2013 să se mute definitiv în India. Aici, blondina și-a găsit jumătatea și trăiește o frumoasă poveste de iubire cu unul dintre cei mai râvniți bărbați de la Bollywood.

"Toată viața mea e aici, am crescut, am trăit, am făcut de toate aici, dar clar o parte din viața mea e și în India. Amândouă fac parte din viața și sufletul meu. E foarte clar că aici e mult mai divers, mai bogat, am toți prietenii de o viață aici, familia. Tot mă sună din India când mă întorc, pentru că piesele au fost de succes și au tot venit oferte pentru piese noi, mai trebuie să filmez și clipuri și să finalizăm un proiect care mie îmi e foarte drag." a declarat în urmă cu ceva timp frumoasa vedetă.