Andreea Antonescu, sacrificii imense în dragoste! Artista ar trece chiar și peste înșelat de dragul persoanei iubite

Andreea Antonescu a vorbit despre sacrificiile pe care le-ar face pentru persoana iubită, dar și despre așteptările pe care le are de la un partener de viață. Deși este singură, artista a fost văzută cu câțiva bărbați, însă jumătatea din Andre a declarat că a devenit extrem de pretențioasă.

Andreea Antonescu a rămas aceeași apariție provocatoare, iar sex-appelul său face parte din farmecul personal. Deși a trăit o poveste frumoasă de dragoste cu Traian Spark, cei doi s-au separat, însă nu au divorțat, în mod oficial.

Cu toate acestea, artista a lăsat trecutul în urmă și își dorește cu orice preț să își refacă viața amoroasă, însă a devenit mult mai selectivă pe parcursul anilor. Recent, Andreea Antonescu a vorbit despre așteptările pe care le are de la un viitor iubit, dar și despre sacrificiile pe care le-ar face pentru dragoste.

"Am vrut să îi las libertatea de a fi bărbat, tocmai pentru a nu-i submina puterea și am greșit mult. Asta m-a transformat și mai și în scorpia care sunt astăzi. Aș trece peste orice, inclusiv peste înșelat. Toate prietenele mele mi-au spus că nu sunt sănătoasă la cap. Din punctul meu de vedere, o relație se construiește atât de greu și persoana de lângă tine trebuie să fie specială.

Trebuie să îți demonstreze multe lucruri în timp. Și atunci, o aventură n-ar fi cea care m-ar determina să pun capăt unei relații la care am muncit din greu.", a declarat artista în cadrul unei emisiuni tv.

Deși declară că este singură, Andreea este curtată de fiecare dată de bărbați care mai de care mai misterioși. Frumoasa cântăreață a vorbit despre bârfele apărute în presă în ultima perioadă și a vrut să clarifice cine este masculul la brațul căruia a fost fotografiată în ultima perioadă.

"Eu nu știu de niciuna dintre ele. Edi este cel care este cu mine și lângă mine tot timpul, pentru că este cel care mă ajută foarte tare pe partea de social media. Edi fiind unul dintre bărbații pe care i-ați descoperit în viața mea. E o relație de prieteni, pe lângă faptul că lucrăm împreună. Un iubit nu am, când voi avea este normal să-mi asum acea relație. Am devenit o persoană foarte pretențioasă în ceea ce privește bărbații și cred că am și de ce.", a mai mărturisit artista pentru Antena Stars.