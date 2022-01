Raluka, probleme de sănătate extrem de grave. Artista ar putea face infarct oricând!

Raluka este mereu cu zâmbetul pe buze și nimeni nu s-ar fi gândit că artista asunde o suferință gravă. Vedeta a vorbit despre problemele ei de sănătate și i-a uimit pe internauți atunci când a declarat că ar putea face infarct în orice moment!

Raluka este o artistă extrem de iubită, care prin vocea și charisma ei se face ușor plăcută de cei din jur. Recent, artista și-a uimit fanii atunci când a vorbit pentru prima dată despre o suferință mai veche de-a sa, dar extrem de gravă.

Invitată în podcast-ul lui Damian Drăghici, Raluka și-a deschis inima și a vorbit pentru prima dată despre problemele din viața ei, dar în special de boala care o macină de ani buni. Artista a declarat că ar putea face infarct în orice moment, astfel că suferința ei este una destul de serioasă.

Vedeta a mărturisit că suferă de acluofobie, suferință ce îi provoacă o frică dusă la extrem și o panică care o poate aduce în punctul în care să facă infarct. Raluka se teme de întuneric, iar această problemă îi poate cauza numeroase probleme serioase de sănătate.

"Încerc să fiu din ce în ce mai bună, ca om şi ca artist. Asta ştiu eu despre mine. Din păcate, mi-aş dori să fiu mai mult personaj. Să fiu cool, drăguţă, mereu cu zâmbetul pe buze.Nu prea îmi place să fiu vulnerabilă, oamenii nu prea ştiu cine sunt eu. Îmi este frică de întuneric, aş putea face infarct oricând, dacă se sting toate luminile aici, în platou. Încerc să-mi înving fricile”, a spus Raluka, în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici.

Raluka, lucruri nebunești din dragoste

Raluka a mai vorbit și despre alte subiecte sensibile, precum înșelatul. Cu multă asumare, artista a declarat că și-a înșelat la un moment dat partenerul și crede că o va mai face.

"Am făcut multe tâmpenii din dragoste, sunt impulsivă. Și mai sunt în stare, îmi asum aceleași lucruri atunci când iubesc. Am și înșelat! Și am impresia că o să mai înșel în viața mea. Bărbatul ideal trebuie să fie un om bun. Avem o problemă în ziua de azi, femeile au devenit independente și puternice, iar bărbații invers. Când sunt îndrăgostită, nu mi-e foame, nu mi-e somn, e cel mai frumos sentiment din lume. E ca un drog", a mai declarat artista.", a mai mărturisit Raluka în interviul de pe Youtube.