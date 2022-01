Al Dragostei, cel mai nou single semnat AZA este gata să cucerească topurile muzicale

AZA a revenit în forță cu un nou hit dedicat îndrăgostiților, cu un mesaj puternic și plin de emoție. Versurile celei mai noi melodii ale sale dezvăluie sentimente de dragoste intensă, marcând o poveste ce așteaptă să fie reciprocă.

AZA începe anul cu forțe proaspete și lansează „Al Dragostei", un single despre iubire, așteptare, durere și resemnare. „Fir-ai al dragostei tu să fii/ Că mă gândesc la tine zi de zi" sunt versurile prin care artista se transpune în pielea unui îndrăgostit ce așteaptă ca iubirea să îi fie împărtășită. O coproducție Bear Music și Cat Music, „Al Dragostei" este o piesă scrisă de către Gabriel-Cristian Pascu alături de Ionuț-Aurel Tănase, Andrei-Damian Rusu și Maxim Andrei-Iulian, iar clipul o prezintă pe AZA în rolul femeii care își așteaptă iubitul.



„«Al Dragostei» este o piesă în care ne putem regăsi cu toții. Această melodie am înregistrat-o cu un vibe extraordinar de bun alături de colegii mei de la Bear Music unde punem suflet în orice proiect pe care îl facem. Chiar înainte de lansarea single-ului am urcat o frază pe TikTok, a strâns peste 400.000 de vizualizări. Am rămas complet surprinsă de reacțiile oamenilor. Sper să ajungă la cât mai multă lume această piesă și să o fredonăm cu toții la petreceri și nu numai", povestește artista.



AZA și-a început cariera muzicală odată cu participarea sa în cadrul concursului „Vocea României", unde a fost descoperită de Adrian Sînă. „Ușor, ușor" a fost primul ei single, apoi au urmat „Rimel", „Nu din prima seară" și „Mai iubește-mă o dată". De-a lungul timpului, artista a colaborat cu Adrian Sînă, Mario Fresh, Direcția 5, dar și cu Guz, alături de care a lansat „Visam". AZA și-a creat o comunitate impresionantă de fani și pe TikTok, unde clipurile postate de către artistă au adunat milioane de vizualizări.