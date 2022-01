Dan Negru, propus ca primar în Timișoara. Ce decizie a luat prezentatorul tv după ce a văzut situația școlilor din oraș?

Dan Negru a fost asaltat de două partide politice pentru a candida în numele lor ca primar al Timișoarei. Prezentatorul tv a stat pe gânduri și a luat o decizie în urma situației actuale a școlilor din vestul României.

Dan Negru a convins pe toată lumea că are adevărate abilități de convingere, nu doar în emisiunile pe care le moderează la televizor, ci și în viața reală. Astfel, prezentatorul tv a scris recent o postare pe pagina sa de Facebook, în care le-a povestit internauților despre propunerea unor partide pentru a candida la primăria Timișoarei.

Prezentatorul tv a scris că a luat totul în glumă și nu s-ar avânta niciodată la un astfel de proiect, mai ales că și-a dat seama că este văzut ca o "marionetă".

"Două partide mi-au propus să candidez la Primăria Timişoarei . Ca marionetă, m-am prins. Am luat-o in râs şi le-am spus că prietenii mei din copilărie ar arunca cu ouă după mine.", a scris vedeta pe pagina sa de socializare.

Dan Negru și-a motivat și alegerea, aducând în discuție problema instituțiilor școlare din Timișoara, ce sunt închise din cauza frigului din interiorul sălilor de clasă.

"Când se închid şcoli, se deschid puşcării! In 1718 se deschidea în Timisoara prima şcoală elementară din România. Azi se închide de frig! Timişoara are unul din puţinele licee din lume, Lenau, care a dat doi laureaţi de premiu Nobel: Herta Muller şi Stefan Hell. Oraşul cu doi laureaţi de Nobel care au absolvit aceeaşi şcoală îşi inchide şcolile de frig. Asta e breaking news european! Statul e obligat să asigure dreptul la viaţă, la sănătate, la educaţie. N-o mai face! Statul inchide şcoli ca să deschidă puşcării!”, a mai scris Dan Negru pe Facebook.

Școlile din Timișoara sunt închise din cauza frigului

Cosmin Hogea, Inspectorul Școlar General Adjunct al județului Timiș a anunțat în cursul zilei de vineri că 22 de instituții școlare vor fi închise din cauza frigului. Astfel, aproximativ 10.300 de elevi vor face cursurile onine, pe o perioadă necunoscută, până când situația va reveni la normal.