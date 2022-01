Obor21.ro: Crestere cu 55% a cifrei de afaceri in 2021

Prima cooperativa taraneasca digitala din Romania incheie cel de-al doilea an de activitate cu o cifra de afaceri de 155.000 Euro

Evolutia semnificativa a fost sustinuta atat de accelerarea comertului online in pandemie, cat si de schimbarea comportamentului de consum al romanilor, cresterea gradului de recurenta al comenzilor plasate fiind un indicator cheie in 2021. Pentru anul 2022, cei doi fondatori vizeaza diversificarea portofoliului de produse si extinderea zonei de livrare, preconizand astfel dublarea cifrei de afaceri.

Comanda medie a cosului s-a mentinut la aproximativ aceeasi valoare ca in anul precedent in 2021, respectiv 230 lei, arata datele Obor21.ro. Diferenta vine insa din comportamentul de consum. Astfel, daca in 2020, contextul pandemic a creat agitatie, iar achizitionarea produselor alimentare a fost accelerata cu scopul de a crea provizii, in 2021 comportamentul de achizitie a fost mai relaxat.

Cifrele la final de an arata ca in 2021 au fost plasate comenzi de valori mai mici, dar cu un grad de recurenta mai mare. Acesta tendinta transmite un semnal pozitiv in ceea ce priveste schimbarea comportamentului de achizitie si consum: clientii isi planifica cumparaturile si respectiv mesele cu produse din carne, consumand mai multe produse fresh in detrimentul obiceiului de a comanda mai mult si de a congela , a precizat Florian Mateita, cofondator Obor21.ro.

35-40% dintre clienti revin pentru o noua comanda, iar peste 20% sunt clienti cu mai mult de 4 comenzi plasate la nivelul anului 2021. Numarul mediu de produse comandate pe Obor21.ro se mentine la 5-6 produse/cos, la fel si sezonalitatea comenzilor, aprilie fiind cea mai dinamica luna din punct de vedere al vanzarilor. Totodata, Obor21.ro raporteaza la nivel de an, cresteri semnificative la vanzarile carnii de ied (60% crestere fata de anul precedent) si de miel (16% crestere).

De departe, cea mai buna luna din 2021 a fost aprilie, datorita Pastelui. Daca de Craciun romanii cumpara carne de porc, Pastele este prin excelenta dedicat carnii de miel si mai nou si de ied, o alternativa mai sanatoasa pentru miel si o carne destul de rar solicitata in anii precedenti. Mai mult, dupa un 2020 in care clientii nostri s-au obisnuit sa gaseasca in oferta carne de caprine si ovine oricand, in 2021 am remarcat o crestere a interesului, mai ales pentru prima categorie, aceasta fiind prezenta si in comenzile care nu au avut legatura cu masa de Paste, a detaliat Florin Mateita, cofondator Obor 21.

Schimbarea comportamentului de consum- motor de crestere in 2021

Potrivit datelor unui sondaj realizat online in Obor21.ro in a doua jumatate a anului trecut, la nivel national, cei mai multi romani achizitioneaza carne de la supermarket, insa peste o treime prefera bacaniile si magazinele specializate, online sau offline, 19% cumpara de la surse private (de la tarani), iar 7% de la ferme. Atunci cand cumpara carne de la tara, indiferent ca este de la ferme, persoane fizice sau magazine specializate, aproape jumatate aleg carnea proaspata, nu congelata, de preferinta in bucati mici. Alegerile confirma tendinta din ultimul an spre un consum echilibrat, evitand risipa alimentara si cheltuielile inutile.

Cei care achizitioneaza produse de la Obor21.ro sunt, in general, consumatori cu o cultura dezvoltata in privinta alimentatiei, interesati de provenienta si trasabilitatea produselor. Cresterea apetitului de cumparaturi pentru carne de oaie si in special de capra si zahana, produse care nu se regasesc in mod obisnuit in portofoliul supermarketurilor sau magazinelor specializate, contureaza un nou segment de clienti- cei pasionati de gatit, care comanda produse custom ca tip de taiere pentru a prepara acasa specialitati. In acest sens, investitia in aparatura dedicata pentru prepararea acestor produse speciale a reprezentat o prioritate pentru Obor21.ro in anul precedent.

2021 a fost in mod cert anul iubitorului de carne buna, relaxat, adept al explorarilor in bucatarie, capabil sa imagineze bunatati si sa depuna efortul de a le gati cat mai gustos. Dinamica pozitiva a vanzarilor generate a fost influentata, desigur, partial si de contextul pandemic ce a favorizat segmentul de comert online, dar mai ales de schimbarea comportamentului de consum al romanilor. In zona HoReCa, relaxarea conditiilor nu a readus acelasi apetit al clientilor pentru restaurante, ci, din contra, multi au continuat sa comande online si sa gateasca acasa, a explicat Florin Mateita.

Planuri de extindere: portofoliu de produse si zona de livrare

Pentru 2022, Obor21.ro isi propune sa continue si sa extinda colaborarea cu magazinele de specialitate si HoReCa, segmente ce au reprezentat 26% din vanzarile la nivel de an, si sa diversifice portofoliul de produse, investind, totodata, in extinderea capacitatii si zonei de livrare. Cei doi fondatori preconizeaza dublarea cifrei de afaceri in 2022, bazandu-se pe cresterea constanta a numarului de clienti si pe gradul ridicat de recurenta al clientilor existenti, alaturi de extinderile mentionate.

Lucram la extinderea zonei de livrare si catre nordul tarii, unde am avut solicitari constante pentru livrare in 2021, si speram sa reusim acest lucru in prima jumatatea a lui 2022. In masura posibilitatilor logistice ne dorim diversificarea portofoliului catre noi categorii de produse, care sa sustina conceptul de cooperativa taraneasca digitala. Este un an al cresterii, prin urmare avem in plan si marirea numarului de zile de livrare – in prezent doua/saptamana -, respectand principiul meatbooking – rezervare inainte de sacrificare – si promisiunea de a livra carnea proaspata, in maximum 72 de ore, a mai precizat Florian Mateita.

Vizionare placuta