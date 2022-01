4 spectacole de teatru de neratat in aceasta stagiune

Teatrele din Bucuresti s-au intrecut pe sine in aceasta stagiune, iar anul 2022 aduce unele dintre cele mai bine montate si dintre cele mai spectaculoase piese de teatru. Chiar si pentru spectatorii ce nu locuiesc in capitala este deosebit de important sa faca o vizita in Bucuresti numai pentru a admira aceste productii minunate, dupa cum urmeaza:

Tache, Ianke si Cadar- o coproductie alaturi de Teatrul Bulandra

Teatrul National din Bucuresti gazduieste acest spectacol ce reuseste sa aduca in fata publicului nu numai o piesa consacrata ci si o distributie pe masura. In rolurile principale ii recunoastem pe inegalabilii Horatiu Malaele, George Costantin si Razvan Vasilescu. Cei trei aduc in fata spectatorilor o poveste minunata a trei negustori, trei tipologii de oameni complet diferite rezultand o comedie savuroasa. Un spectacol ce nu poate fi ratat!

Biletele se pot achizitiona chiar de pe site-ul TNB: aici.

Menajeria de sticla- productie a Teatrului Mic

Teatrul Mic este recunoscut in intreg Bucurestiul pentru spectacolele pline de substanta, genul de spectacole care isi raman intiparite in mine cu zilele, poate chiar cu lunile! Unul dintre spectacolele acestei stagiuni este Menajeria de sticla, dupa textul celebrului dramaturg Tennessee Williams. Piesa prezinta trei personaje controservate in literatura: o mama si cei doi copii ai ei, Laura si Tom. Viata lor se schimba radical dupa plecarea 'in lume' al tatalui, mama recurgand la solutii disperate pentru a isi salva reputatia familiei.

Biletele se pot achizitiona de pe site-ul Teatrului Mic: aici

Cabaret- productie a Teatrului Odeon

Acest spectacol fenomen a avut premiera in toamna anului 2021 si este in adevaratul sens al cuvantului o sarbatoare. Una dintre cele mai frumoase sali de teatru din Bucuresti, sala Majestic a Teatrului Odeon, gazuieste acest spectacol de proportii pe care niciun pasionat de teatru si de musical nu il poate rata. Regia si coregrafia productiei este sub semnatura celebrului Razvan Mazilu, unul dintre cei mai de seama artisti ai tarii noastre. Costumele de exceptie si decorul impresionant va vor cuceri negresit!

Bilete se pot achitiona de pe site-ul Teatrului Odeon: aici

Capcana Mortala- productie a Teatrului Nottara

Teatrul Nottara a fost dintotdeauna unul dintre cele mai de succes, cele mai iubite teatre din capitala. Productie sunt de un bun-gust si o calitate aparte, printre ele numarandu-se un spectacol superb numit Capcana Mortala. O drama, o crima, o piesa celebra pe cele mai mari scene de pe Broadway, intr-un teatru aflat chiar in inima orasului. Serban Gomoi si Laura Vasiliu sunt doar doi dintre actorii ce compun distributia acestui spectacol.

Bilete se pot achizitiona de pe site-ul Teatrului Nottara: aici.