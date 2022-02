Regretă Victor Slav căsnicia cu Bianca Drăgușanu? Ce a declarat prezentatorul tv despre cea cu care a ajuns în fața altarului

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au avut o poveste de dragoste ca în filme, în urma căreia a rezultat rodul iubirii lor, micuța Sofia. Cei doi sunt părinți implicați în creșterea fetiței lor și au rămas în relații bune de prietenie. Recent, prezentatorul tv a vorbit despre regretele pe care le are în ceea ce privește fosta sa relație.

Victor Slav și Bianca Drăgușanu s-au iubit cu patos, însă relația lor a ajuns devreme la final. Cei doi au avut o nuntă de vis în 2013, atunci când și-au jurat iubire eternă. Totuși, după doar un an de zile, cei doi au divorțat mână de mână la notar.

Cum iubirea dintre cei doi nu s-a stins, diva și prezentatorul tv au hotărât să își mai dea o șansă, de data acesta născându-se rodul iubirii lor, micuța Sofia. Din păcate, nici de această dată povestea lor de dragoste nu a rezistat, astfel că Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit definitiv. Cu toate acestea, cei doi au rămas prieteni de dragul fetiței lor și sunt implicați în egală măsură în creșterea celei mici.

Recent, Victor Slav a declarat că nu regretă nimic din relațiile sale și că tot ce a făcut până acum l-au ajutat să devină omul care este astăzi.

"Nu regret nimic din ce am făcut în viața asta și toate lucrurile așa au trebuit să se întâmple, sunt sigur de asta. Nu am regrete în viață până în momentul de față și nu o să am nici de acum încolo.", a declarat prezentatorul tv, conform spynews.ro

Victor Slav a reușit să treacă peste toate dezamăgirile din trecut, iar acum se iubește cu o frumoasă tânără, Selina, alături de care ăși dorește un viitor frumos și de ce nu, încă un copil.

"Nu am exclus niciodată acest lucru. Nu putem ști ce ne rezervă viitorul și nu mă hazardez să spun că nu voi face un lucru sau altul. Cred că viața trebuie să își urmeze cursul și nu exclud posibilitatea să fiu tată pentru a doua oară, însă nu mă gândesc la lucrul acesta”, a mai adăugat el pentru Viva.ro.