Doinița Oancea a vorbit despre cel mai mare regret al său. Actrița a recunoscut că putea face altfel lucrurile din trecut

Doinița Oancea a vorbit despre cel mai mare regret al său, dar și despre motivele care au determinat-o să aleagă altă cale. Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre lucruri bine ascunse în inima ei.

Doinița Oancea și-a deschis sufletul și a vorbit cu multă sinceritate despre viața sa. Invitată recent într-un podcast, actrița a dat detalii din viața ei și chiar a povestit despre cel mai mare regret pe care îl are.

Doinița Oancea împlinește peste câteva zile 39 de ani și una dintre cele mai arzătoare dorințe ale sale este să devină mamă. Îndrăgita vedetă a mărturisit că cel mai tare regretă că nu a făcut un copil până la această vârstă și că nu a reușit să își întemeieze o familie. Tot ea a mai spus că acest lucru s-a întâmplat pentru că nu a dat suficientă importanță acestui fapt.

"De când mă știu, stau și mă gândesc ce regret am, dacă am vreunul… n-am. Dar încep să resimt, și anume faptul că peste o lună de zile fac 39 de ani. Mi se pare că aș fi putut să am și eu un prichindel pe lângă mine. Mă gândesc la treaba asta. Ăsta e regretul. Eu tot timpul am zis că dacă ar fi fost să fie, ar fi fost până la momentul ăsta, dar cred că nici eu nu am acordat suficient de multă importanță.

Adică am lăsat lucrurile cumva – lasă că merge, lasă că o să fie, vine, se întâmplă când trebuie, nu știu ce. Probabil, prea mult focus pe ceea ce făceam eu și mai puțin pe hai să întemeiem.”, a spus Doinița Oancea în podcastul unde a fost invitată.

Doinița Oancea a pus capăt relației cu iubitul său

Deși ultima sa relație a durat cinci ani, Doinița Oancea nu a ajuns în fața altarului. Chiar dacă actrița și partenerul său de viață aveau planuri de căsătorie, cei doi s-au despărțit în urmă cu un an.

"În cinci ani jumătate nu ne-am certat, nu ne-am păruit, nu ne-am înșelat. Este exclusă infidelitatea. Cred că la un moment dat evoluam diferit și eu sunt o fire mai deschisă și el puțin mai închis, este introvertit. Îl vedeam și nu-l mai vedeam și atunci am zis, ce mă așteaptă? Nu știu, mi-a fost frică, recunosc. Țin la el foarte mult. Cred într-o prietenie după o relație, dar nu în momentul imediat următor, pentru că lucrurile sunt destul de proaspete pentru amândoi.", a mai spus actrița.