Irinel Columbeanu își lansează cea de-a doua carte! La Extra Night Show, omul de afaceri a vorbit despre întâlnirea cu Monica

Irinel Columbeanu continuă seria dezvăluirilor despre viața sa, astfel că, în curând, fostul om de afaceri își va lansa cea de-a doua carte. Prezent în emisiunea lui Capatos, Columbeanu a spus câteva detalii din carte cu privire la prima întâlnire cu Monica Gabor.

Irinel Columbeanu își așterne viața pe hârtie, astfel că, după succesul primului volum de debut, fostul om de afaceri este pregătit să își lanseze cea de-a doua sa carte. Invitat în emisiunea Extra Night Show, Columbeanu a făcut relatări despre câteva dintre ideile principale a celui de-al voilea volum care va fi lansat cât de curând.

Fostul om de afaceri a scris despre căsnicia cu Monica Gabor, dar și despre primele întâlniri cu cea care i-a devenit ulterior soție. El dezvăluie în cartea sa ce anume i-a atras atenția la Monica și de ce a fost ea cea cu care a ajuns în fața altarului. Întrebat de Capatos ce a văzut prima dată la Monica Gabor atunci când a văzut-o, Irinel Columbeanu a amintit de pasajul din cartea sa în care este descrisă rochia transparentă a Monicăi.

"Columbeanu: Pasajul când iese pe scenă cu o rochie și nu știa nimeni dacă are ceva pe dedesubt sau nu. Dar nu în acei chiloți sau nu era șmecheria.

Capatos: Eu cred că acolo a stat fericirea dumneavostră ani buni.

Columbeanu: Avea talent, avea talent Monica”, a fost dialogul dintre Irinel Columbeanu și prezentatorul emisiunii Xtra Night Show, conform AntenaStars.ro.

Irinel Columbeanu a mai povestit și de ce la nunta sa, Monica Gabor a avut un singur invitat, pe mama ei.

"Cu un an înaintea nunții, după ce m-am cunoscut cu Monica, am avut ideea genială să mergem la festivalul Calatis, unde prezenta Măruță. Am fost filmați atunci. Atunci au văzut-o rudele ei și au început să sune telefoanele. Apoi la nuntă eu tot am întrebat-o: spune-mi câți vor fi din partea ta, să-I zic doamnei care organiza nunta cum să-I aranjeze. Atunci mi-a zis că o să aibă decât un singur invitat, pe mama, că ea a fost singura care nu a criticat-o după ce a văzut-o la televizor cu mine.”, a mai mărturisit fostul om de afaceri în emisiune.