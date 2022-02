Floria.ro: Trandafirii, la concurenta cu florile exotice de Ziua Indragostitilor

Bugetul mediu, cu 30% mai mare decat o zi obisnuita

comunicat de presa

Desi trandafirul rosu a fost vedeta ultimilor ani de Ziua Indragostitilor, pandemia a schimbat comportamentul de consum, dar si clientii florariilor online, arata datele Floria.ro. Astfel, in timp ce barbatii care pregatesc o cerere in casatorie sau sunt la inceput de relatie prefera in continuare trandafirii, cei aflati in relatii de lunga durata aleg buchete cu flori exotice, aranjamente florale speciale, care contin preferatele partenerelor. Primele comenzi pentru Ziua Indragostitilor sunt plasate in ianuarie. Bugetul mediu/comanda creste cu 30% fata de restul anului, insa unii clienti platesc si cateva mii de lei pentru o singura comanda.

Daca aveai impresia ca pandemia ne-a facut mai putin romantici, afla ca realitatea este la polul opus. De la an la an, tot mai multi romani iau cat se poate de in serios Ziua Indragostitilor si se pregatesc din timp pentru ea. Astfel, primele comenzi cu livrare pe 14 februarie sunt facute in luna ianuarie, insa pregatirea acestora incepe chiar in decembrie. Alaturi de trandafiri, Floria.ro comanda lisianthus, minirosa, gerbera, alstroemeria, hypericum – flori ce fac parte tot mai mult din comenzile de Ziua Indragostitilor.

„De la an la an avem mai multe solicitari pentru 14 februarie, cresterile sunt semnificative an de an, prin urmare incepem sa ne pregatim din decembrie, comandand din timp de la bursele internationale florile ce vor face parte din colectia din februarie, mai ales ca tendintele din ultimii ani au aratat o diversificare in preferintele romanilor. Este de remarcat si tendinta de a combina cu diferite soiuri de trandafiri si flori exotice, in cromatica similara”, a precizat Marina Popescu, director general Floria.ro.

Cine comanda de Ziua Indragostitilor?

Intregul context social a dus la o crestere organica a online-ului si acest fapt a presupus anexarea unui nou segment de clienti. Daca inainte profilul cumparatorului era cel de young, early adaptor, din orase mari, venituri medii sau mari, media de varsta a crescut in cazul clientilor Floria.ro. Media comenzilor de flori de Valentine’s Day este cu 30% mai mare fata de cea anuala, iar ca numar de clienti aceasta ocazie este pe locul 3 in topul vanzarilor, dupa 1 si 8 martie.

„In ultimii doi ani, am observat cresterea unor noi categorii de clienti: tati care trimit flori fiicelor lor, prietene care isi bucura alte prietene, practic se profita de orice nou pretext pentru a crea bucurie celor dragi. De altfel un sondaj facut anul trecut cu ocazia Zilei Indragostitilor ne-a aratat ca 77% dintre femei isi doresc sa primeasca flori de 14 februarie, fara ca ele sa sarbatoreasca aceasta zi”, a mai precizat Marina Popescu.

Cei care comanda flori in aceasta perioada sunt in proportie de 90% barbati, care se impart in trei categorii, in functie de comenzile pentru care opteaza acestia. Astfel, cuceritorii sunt barbatii care – de multe ori – aleg Ziua Indragostitilor pentru o cerere in casatorie. Cea mai populara alegere pentru aceasta categorie sunt buchetele de 101 trandafiri sau pachetul Cucereste-o - care presupune trei livrari succesive – 1 trandafir, dupa 11 minute - 11 trandafiri, dupa 89 de minute – 89 de trandafiri, pachetele Casa plina cu flori, Birou plin cu flori, dar si trandafirii livrati in cutie.

Romanticii sunt cei care aleg buchete diafane, cu flori precum hortensia, freziile, orhidee, crini si deseori opteaza pentru scrisori de dragoste caligrafiate, parfumuri sau lumanari parfumate, care sa completeze cadoul, in timp ce sufletele pereche sunt reprezentati de cei cu relatii de lunga durata care trimit sotiilor sau partenerelor florile preferate de acestea.

„Sigur ca florile raman cele mai importante, insa si experienta conteaza: felul in care sunt livrate, elementul de surpriza – mai ales in cazul livrarilor in cascada, cadourile complementare florilor, ce pot fi adaugate simplu la comanda, iar faptul ca oferim mai degraba un serviciu complet, nu suntem o simpla florarie online este unul dintre diferentiatorii nostri”, a mai precizat Marina Popescu.

Tendinte Ziua Indragostitilor 2022

Designerii Floria.ro spun astfel ca rosul ramane vedeta de Ziua Indragostitilor, indiferent daca vorbim de trandafiri sau de alte flori. Se remarca insa o preferinta pentru buchete care includ elemente exotice, flori mai putin obisnuite. Astfel, in functie de soi, trandafirii sunt asezati in aranjamente florale fie langa orhidee, fie langa flori cu rol de filler, de tipul lisianthus sau alstroemeria. Pe langa considerentul estetic, se tine mereu cont si de durabilitatea produselor: se aleg flori cu aceeasi rezistenta si durata de viata. O preferinta ce a crescut in ultimii ani este pentru trandafirii livrati in cutie sau pentru cei criogenati, care sunt livrati intr-o cupola, amintind de scena romantica din Frumoasa si Bestia.

Colectia dedicata sarbatorilor iubirii contine 99 de buchete si aranjamente florale, cu preturi ce pornesc de la 149 de lei. Cel mai scump pachet este Casa plina cu flori care contine 301 trandafiri, 5 vaze pentru acestia, o felicitare personalizata si costa 3.758 de lei. Intreaga colectie este disponibila aici: https://www.floria.ro/ocazii/speciale/flori-valentines-day/

