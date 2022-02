Brandul românesc 5 to go a atins o notorietate a mărcii de 90% la nivelul capitalei

Comunitatea 5 to go a fost întotdeauna un pilon important al brandului

O cercetare realizată de Reveal Marketing Research în luna ianuarie 2022, pe un eșantion de 1,007 persoane de peste 18 ani din mediul urban și rural, a arătat că brandul 5 to go are o notorietate de 63% la nivel național, cu un rezultat de 90% în București, unde se găsesc în acest moment peste 65% dintre unitățile deschise. În afara capitalei, notorietatea este de 56%, conform aceluiași studiu.

„Pentru mine, nimic nu poate fi mai măgulitor decât faptul că 5 to go, brand dezvoltat de la zero de mine și Lucian, este recunoscut la nivelul întregii țări de 6 din 10 oameni, în timp ce în București 9 din 10 persoane au auzit de 5 to go. În plus, cercetarea dezvoltată de Reveal Marketing Research arată că cele mai importante 3 motive pentru care respondenții aleg

5 to go sunt gustul, apreciat de 46% dintre respondenți, calitatea produselor, pentru 42% dintre ei și rapiditatea în servire, remarcată de 31%. Sunt mândru că am reușit să transpunem viziunea și valorile în jurul cărora am dezvoltat brandul către consumatori, iar fiecare cafenea și produs al nostru reprezintă un canal prin care construim acest dialog cu consumatorii”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Comunitatea 5 to go a fost întotdeauna un pilon important al brandului, fie că vorbim despre consumatori sau despre parteneri, echipă și francizați. 5 to go a construit cu fiecare dintre aceste categorii parteneriate durabile, care au la bază un dialog constant, informare și comunicare transparente, dar și ascultarea feedback-ului și integrarea lui în planurile dezvoltate.

Înființat în 2015, 5 to go este primul lanț de cafenele românesc recunoscut și premiat la nivel internațional și a înregistrat o evoluție spectaculoasă la nivelul indicatorilor de brand și, în special, la nivelul dezvoltării rețelei de cafenele. Astfel, prima lună a anului 2022 s-a încheiat cu un bilanț de 14 unități 5 to go deschise, în București și în țară, în linie cu obiectivul setat, în timp ce pentru luna februarie sunt deja programate 20 de noi deschideri. Aceste rezultate vin să confirme previziunile pentru acest an, de a crește rețeaua cu 200 de unități noi, atingând pragul de 500 de cafenele în România.

„Se anunță un an încărcat pentru echipa care se ocupă de dezvoltarea francizei. De exemplu, în luna februarie avem planificate 20 de deschideri de cafenele în cele 20 de zile lucrătoare. Nu numai că știu că planurile de dezvoltare și obiectivele setate au potențial de a fi atinse, însă am și încrederea că fiecare nouă franciză poate atinge succesul dorit pentru cei care decid să investească. Sper ca 5 to go să ajungă anul acesta în cât mai multe orașe, mari, medii și mici și să devină locul de întâlnire preferat al comunităților locale”, a completat Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

Încă de la lansarea brandului 5 to go, ritmul de dezvoltare a fost unul accelerat, ajungând, la finalul anului 2021, aproape de pragul de 300 de unități deschise la nivel național. Pe o piață în care singura constantă este, în prezent, schimbarea, 5 to go continuă să-și surprindă clienții prin inovații și premiere, de la lansarea de game și produse noi și până la campanii creative și oferte speciale. Brandul se bucură de aprecierea consumatorilor și a specialiștilor, având peste 40 de premii câștigate la nivel național și internațional, ce stau drept dovadă a implicării, pasiunii și efortului susținut al întregii echipe. Și în 2022, unul dintre cele mai importante obiective ale grupului rămâne dezvoltare masivă la nivel național, prin deschiderea a 200 de locații noi și de a ajunge la un total de 1,000 de cafenele în România, în următorii 5 ani.

