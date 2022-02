Netflix te invită la întâlnire de Ziua Îndrăgostiților

Netflix are o listă cu cele mai îndrăgite producții de dragoste, toate acestea adunate în colecția Watch, Love, Repeat

Ziua Îndrăgostiților este chiar după colț! Indiferent dacă ești singur, pe canapea alături de persoana iubită, în confortul locuinței împreună cu familia ori într-o atmosferă relaxantă alături de cei mai buni prieteni, Ziua Îndrăgostiților este o super ocazie pentru a petrece timp de calitate fie cu tine însuți, fie cu cei dragi. Și, pentru că știm cât de diferite sunt gusturile fiecăruia dintre noi, ți-am pregătit o listă cu cele mai îndrăgite producții de dragoste, toate acestea adunate în colecția Watch, Love, Repeat , creată special pentru tine.

Acestea fiind spuse, îți dorim un weekend moderat în bomboane, dar plin cu filme, seriale și emisiuni speciale pe gustul tău!

Pentru o ieșire cu prietenii

Îmbrățișat cu persoana iubită pe canapea:

Quality time cu familia:

Vrei mai mult? Pune o 💗 în calendar în dreptul următoarelor filme de dragoste pe care le avem pregătite pentru anul acesta , care cu siguranță îți vor face inima să tresară: Along for the Ride, Don't Blame Karma !, Falling for Christmas, Love in the Lady Chatterley, Love in the Villa, The Noel Diary, A Perfect Pairing, Persuasion, Purple Hearts și o nouă comedie romantică pregătită pentru sărbătorile de iarnă.

Dacă ești în căutare de și mai multe titluri de explorat, poți găsi colecția de producții de dragoste căutând Ziua Îndrăgostiților / Valentine’s Day pe Netflix sau accesând Netflix.com/valentinesday de pe toate dispozitivele. Pentru mai mutle titluri de vizionat alături de întreaga familie, poți accesa Netflix.com/happyheartsday .

Cu dragoste,

Netflix

Vizionare placuta