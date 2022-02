5 dintre cele mai frumoasa carti de dragoste

Februarie este, desigur luna iubirii! 2 dintre cele mai romanrice zile din an se intampla in aceasta luna desi friguroasa, plina de dragoste si caldura. Astfel, pentru acelea dintre noi care isi doresc o lectura in acelasi ton si vor sa intre in spiritul romantic al acestor zile, am pregatit 5 dintre cele mai frumoase carti de dragoste!

Sete de iubire de Yukio Mishima Acest roman face parte din cultura japoneza si este o alegere de lectura foarte interesanta. Actiunea cartii ne prezinta in paralel cele doua personaje Saburo, o vaduva de familie buna si Etsuko, un gradinar din mediul rural. Desigur, nu doar statutul social este obstacolul iubirii lor ci si diferenta de varsta si tabuul specific japonez. Cultura asiatica este intradevar dintre cele mai frumoasa si cele mai stricte de pe pamant. Cu toate acestea, Etsuko se arunca singur intr-o poveste de iubire imposibila pe care, cu incapatanare, isi doreste sa o obtina. Cartea o puteti achitiona de aici. Maitreyi de Mircea Eliade Acest roman a fost de nenumarate ori supranumit cel mai reusit roman de dragoste romanesc. Mircea Eliade este un autor roman, cunoscut pentru nuvelele sale de natura SF, psihologice, dar si pentru aceasta carte de o candoare si delicatete aparte. Maitreyi este o tanara fata din India ce pune stapanire pe inima barbatului Occidentale, intelectualului, cercetatorului ce sta in gazda in casa familiei acesteia. Acest roman demonstreaza puterea dragostei care reuseste sa sparga barierele diferentei de cultura, de limba sau de gandire. Cum ne dam seama? Insusi Eliade numind-o pe frumoasa Maitreyi iubirea vietii sale. Puteti achizitiona aceasta carte de aici. Ultima scrisoare de dragoste de Jojo Moyes Jojo Moyes este o autoare contemporana de romane de dragoste ce, printre titlurile celebre, a scris cartea Ultima scrisoare de dragoste. Ellie Haworth este ziarista si are nevoie de un subiect aparte, un subiect de care cititorii vor fi interesanti. Primind ajutor din partea arhivelor, Ellie descopera o scrisoare intre doi indragostiti datand chiar din anul 1960. Aceasta scrisoare si totodata confesiune de iubire, dezvaluia o relatie interzisa intre un barbat si o femeie casatorita. Acele randuri o emotioneaza profund pe protagonsita deoarece si ea, la randul ei, era indragostita nebuneste de un barbat insurat. Astfel, gasirea unei scrisorii- lucru ce parea un fleac, este un moment de cotitura in viata lui Ellie, deoarece din aceea clipa cu sau fara voia ei, viata i se va schimba radical. Citeste si: Cum sa nu te casatoresti din motivele gresite Cartea o puteti cumpara de aici. Totul pentru dragoste de Kristin Hannah Angie DeSaria este protagonista acestui roman, o femeie ce a trecut printr-un divort foarte greu de suportat, un divortat dureros, ce aproape a secat-o de energie. Aceasta se intoarce in locurile unde a copilarit si isi doreste sa se ocupe de afacerea familiei. Acolo o intalneste pe Lauren, o pustoaica de 17 ani care are nevoie de un loc de munca. Conexiune dintre cele doua este evidenta, Angie hotarand sa o angajeze imediat pentru a o ajuta. Lucrurile decurg normal pana cand Lauren este abandonata de mama ei, apeland la cea pe care o simtea cea mai apropiata, Angie. Totul pentru dragoste este despre o altfel de dragoste, despre dragostea mama-fiica. Desi nu sunt legate prin sange, Angie si Lauren dezvolta o relatie care poate strabate toate oceanele lumii. Puteti achizitiona romanul de aici. Apa pentru elefanti de Sara Gruen Ecranizarea acestui roman a avut un success formidabil, insa indemnam cititoarele ce isi doresc si au timpul necesar, sa citeasca mai intai cartea scrisa de Sara Gruen. Toata actiunea romanului se produce pe un fundal aproape miraculos, Lumea circului este dintre cele mai frumoase si cele mai speciale din domeniul artistic, iar cei doi protagonist isi intalnesc privirile pentru prima data sub copertina rosie. Jacob este un tanar ce se indragosteste aproape nebuneste de Marlena, dresoarea de cai si frumoasa sotie a patronului. Aceasta dragoste se gaseste, inca de la inceput, imposibila. Insa… Cum sa ii ordoni inimi? Afla povestea lor plina de suspans, secrete si inimi induioasate! Romanul poate fi achizitionat de aici. Vizionare placuta Catalina Florea

13 Februarie 2022







Urmareste-o pe Catalina Florea Cătălina este cel mai nou și tânăr redactor Kudika, acoperind zonele de Travel, Artă și Cultură. Cătălina este pasionată de teatru și cinematografie, de cinci ani este membru activ al...