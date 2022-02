Tu știi care este vinul perfect pentru evenimentele speciale din 2022?

Sărbătorește aceste momentele cu vinuri românești, recomandate de experții internaționali

Anul 2022 este despre noi rezoluții, visuri, planuri de viitor și momente frumoase alături de cei dragi. Este despre tine și dorințele tale, dar și despre sărbătorirea evenimentelor speciale din viața ta. Și cum poți celebra mai bine aceste momente decât prin vinuri unice, românești, care să te facă să uiți de stresul cotidian? Iată recomandările noastre de vinuri românești pentru evenimentele speciale ale acestui an, unele sunt vinuri care au impresionat până și experții americani în cadrul unui eveniment ce a avut loc la New York, și au apărut în Forbes US.

Cu ocazia evenimentului din SUA, a fost făcut primul pas pentru plasarea vinului românesc pe harta internațională a vinului. Vinurile românești pe care urmează să ți le recomandăm se găsesc în cadrul programului Deschidem Vinul Românesc, iar unele dintre ele s-au remarcat prin gustul lor unic și istoria bogată și au atras atenția experților internaționali în cadrul unui eveniment inedit de degustare, care a avut loc la New York, cu ocazia zilei Naționale a României. În același timp, pe ecranele din Times Square au fost puse în valoare soiurile autohtone de vinuri, precum Negru de Drăgășani, cultivat pe o suprafață de doar 27 de hectare în toată țara, adică doar o treime din Central Park, sau Fetească Neagră, portdrapelul soiurilor românești.

Acum, dacă te-am făcut curioasă, pregătește-te să afli care este vinul perfect pentru evenimentele speciale din acest an. Acestea sunt iubite și de influencerii tăi preferați, precum Gabriela Atanasov, Silviu Țolu și Lili Sandu, Alexandru Abagiu sau Alice Cavaleru, care au deschis unul dintre vinurile românești apreciate internațional. Mai mult, o parte dintre ei au putut fi văzuți pe ecranele din Times Square alături de vinurile din programul Deschidem Vinul Românesc.

Sărbătorește dragostea cu vinuri românești

Februarie este cu siguranță luna iubirii, indiferent dacă ești adepta Zilei Îndrăgostiților sau îți place mai degrabă să sărbătorești în stil românesc, de Dragobete. Cinstește dragostea alături de persoana specială din viața ta, cu un pahar de vin Avincis Olt de Vie Negru de Drăgășani, cu arome intense de vișine, ciocolată și scorțișoară, sau fă o călătorie imaginară în trecut și reamintește-ți de momentul întâlnirii dintre voi doi cu Băbească Neagră de la crama La Sapata, două vinuri cu un gust unic, care i-a impresionat până și pe experții americani.

Întâmpină primăvara cu rose-ul degustat de experții internaționali

Primăvara înseamnă optimism, bucurie, șansa de a începe un nou capitol. Nu este doar sezonul ghioceilor, al parfumurilor florale și al trench-urilor, ci și al rose-ului. Bucură-te încă de la 1 martie de venirea căldurii cu aromele fructate și delicate de căpșuni și fructe de pădure din vinurile Hyperion Fetească Neagră Rose de la The Iconic Estate, care va fi listat și pe piața din America, și Aurelia Vișinescu Distinct Rose.

Celebrează-ți feminitatea cu vinuri elegante

Empatia, puterea, inteligența, vulnerabilitatea și frumusețea femeii trebuie sărbătorite pe tot parcursul anului, dar ziua de 8 martie reușește să ne reamintească și mai mult acest lucru. De Ziua Femeii, îmbrățișează-ți toate calitățile și defectele care te fac să fii unică, alături de vinuri cu arome diafane, elegante și delicate, precum Busuioaca de Bohotin de la Averești, apreciată chiar și peste hotare, sau Geneza Rose de la Via Viticola.

Bucură-te de ascensiunea profesională cu vinuri roșu-rubinii

Obținerea job-ului de vis sau promovarea la locul de muncă se numără printre cele mai importante momente din cariera ta, care te ajută să ai mai multă încredere în tine și să îți continui procesul de dezvoltare. Pentru a sărbători acest pas special cu un vin pe măsură, noi îți recomandăm un pahar de vin roșu-rubiniu: The Iconic Estate Hyperion Fetească Neagră, degustat și de experții americani, sau Cuvee Matei de la Domeniile Prince Matei.

Fiecare zi de naștere e mai frumoasă cu un spumant tradițional românesc

Pentru o zi de naștere reușită, ai nevoie pe lângă cadouri, tort, locația perfectă și persoanele dragi ție alături și de vinul potrivit care să marcheze un nou an din viața ta, mai bun, mai prosper și mai fericit. Suflă în lumânări și pune-ți o dorință cu spumantul de excepție Rhein Extra Magnifique de la The Iconic Estate, cea mai veche marcă de spumant românesc, sau cu vinul Etika Fetească Neagră de la Aurelia Vișinescu, cu note de ciocolată neagră și spumă de espresso.

Dintre vinurile degustate de experții americani, trei sunt disponibile Exclusiv la Carrefour: spumantul Rhein Extra Magnifique de la The Iconic Estate, Avincis Olt de Vie Negru de Drăgășani și Busuioaca de Bohotin de la Averești, iar celelalte trei fac parte din pilonul Premium al programului Deschidem Vinul Românesc: Hyperion Fetească Neagră și Hyperion Fetească Neagră Rose de la The Iconic Estate, precum și Băbească Neagră de la crama La Sapata.

Anul acesta, fă o prioritate din a aprecia cu adevărat momentele frumoase care te înconjoară și bucură-te de ele cu cele mai apreciate vinuri autentic românești din programul Deschidem Vinul Românesc, inițiat de Carrefour, cu scopul de a sprijini producătorii locali de vinuri.

