Adela Popescu, detalii despre suferința pe care a ascuns-o mulți ani de zile. Cum a reușit vedeta să treacă peste boală?

Adela Popescu a vorbit despre suferința pe care a ținut-o ascunsă mulți ani de zile și a povestit consecințele pe care le-a trăit din cauza acestei boli. Vedeta a reușit să depășească momentele dificile și a vorbit cu multă sinceritate despre boala cu o mie de fețe.

Adela Popescu este una dintre cele mai îndrăgite vedete tv, mereu cu zâmbetul pe buze și gata să binedispună pe oricine se află în jurul ei. Deși acum radiază de fericire, viața artistei nu a fost întotdeauna lipsită de griji. Adela Popescu s-a confruntat cu o boală perfidă, suferință care i-a afectat calitatea vieții, la un moment dat.

Recent, Adela Popescu a vorbit despre perioada grea prin care a trecut la începutul carierei sale, dar și despre consecințele pe care le-a simțit pe propria piele, cauzate de această boală. Vedeta a vorbit despre anxietate și atacurile de panică pe care le avea, în special pe timpul nopții, atunci când acestea deveneau mult mai agresive.

"Am descoperit, în timp că, de fapt, erau niște atacuri de panică, pe care le aveam deseori în somn. Totul era foarte mult. Nu puteam să cuprind tot ceea ce mi se întâmpla. Jucam enorm atunci, zile întregi, cu pauză de masă în care nu știai dacă să mănânci sau să dormi. Eu am avut și ghinionul să am personaje extrem de pregnante.

De regulă, eram protagonistă, asta însemna că filmam tot timpul. Nu prea existau secvențe fără mine. Asta însemna ca trebuia să țin minte extrem de mult text și să-mi schimb stările foarte ușor'’. a mărturisit Adela Popescu, potrivit avantaje.ro.

Artista a povestit cum s-a confruntat cu aceste atacuri de panică încă de la vârsta de 18 ani, perioada în care era protagonista mai multor telenovele românești. Volumul de muncă și ritmul accelerat și-au pus amprenta asupra stării de sănătate a vedetei.

Adela Popescu a mai declarat că ăi era frică să mai adoarmă din cauza atacurilor de panică pe care le avea pe parcursul nopții.

"Când povesteam cu familia mea despre perioada grea prin care am trecut, cu anxietăți, mi-au spus «dar noi cum de nu am știut asta?». Iar eu le-am răspuns: «Nici eu n-am știut să vă spun» M-a învăluit atât de sinuos, încât nu mi-am dat seama că se întâmplă asta. La un moment dat, am ajuns la concluzia că o jumătate de an n-am dormit noaptea, pentru că mi-era teamă să adorm, credeam că o să mor'’ , a mai spus vedeta.