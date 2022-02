Jo și Juno au mai acordat o șansă poveștii lor de dragoste! Cei doi artiști se iubesc mai mult ca niciodată

Dragoste cu năbădăi între Jo și Juno! După mai multe certuri și împăcări, iată că acum cei doi sunt din nou împreună și își declară dragostea. Cuplul a trecut peste orice neînțelegere, iar acum cei doi îndrăgostiți privesc cu încredere spre viitor.

Relația cu năbădăi dintre Jo și Juno continuă, iar cei doi artiști și-au mai acordat o șansă. Povestea de dragoste dintre Jo și Juno este una demnă de teleovele, însă iubirea dintre cei doi este mult prea mare pentru a putea fi oprită. Astfel, după o perioadă în care au stat separați, iată cu artista și iubitul ei au ajuns să fie din nou împreună.

"E greu să fii artist și să ai un partener care nu e artist, că nu te înțelege, dar jur că în anumite momente e mai greu să fii artist cu artist. Artiștii sunt oameni nebuni, sunt oameni visători, oameni complicați, este și foarte bine și apar și discuții de genul, că arta e o chestie subiectivă, nu e știință, apar chestii, dar în cazul nostru nu prea am avut probleme, mai ales la creație!

Nu mă feresc, au fost suișuri și coborâșuri, evoluăm foarte mult, suntem într-o perioadă de trecere. Și pentru ea sunt niște ani de schimbare și de evoluție foarte mari și au fost momente când a fost greu și de aia o perioadă o să fim mult mai 'lowkey'! Importantă e realitatea și realitatea noastră și evoluția noastră umană, sufletească și artistică, împreună sau separat!", a declarat Juno, pentru cancan.ro.

Chiar dacă relația dintre cei doi a fost adesea supusă criticilor celor din jur, Jo și Juno nu au plecat capul la răutățile pe care le-au auzit și au luptat întotdeauna pentru povestea lor de iubire.

"Au fost o grămadă de situații, și la mine și la ea, că: 'A, ce stai, mă, cu ăla, ce stai, mă, cu aia?', că fiecare om care ne știa mai îndeaproape era subiectiv. Oamenii de pe Instagram, care nu ne cunosc, nici nu mai zic, dar tot timpul noi am știut valoarea fiecăruia, noi știm ce suflet are fiecare! Eu știu viziunea mea, știu ce suflet am, cu ce intenții lucrez, eu știu ce pot, iubita mea știe ce are la ușă, chiar au întrebat-o niște personaje: 'Ce ești legată așa?', niște chestii de genul, și știe ea mai bine. De asta am început să evităm toate chestiile astea!", a mai povestit el pentru aceeași sursă.