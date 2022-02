Olga Verbițchi lansează Neîndrăgostit. O super piesă, gata să te cucerească!

Olga Verbițchi începe 2022 cu un single fresh! Dacă în urmă cu aproape un an talentata artistă a cântat despre sentimente și fiorii primei iubiri, acum artista lansează o nouă piesă despre cum este să fii neîndrăgostit.

„«Neîndragostit» este genul de piesă care dă cărțile pe față. E vorba de o poveste prin care cu toții trecem la un moment dat, și eu am trecut recent. E despre cât de ușor este pentru cineva să cedeze și să nu ofere înapoi ceea ce primește. Dragostea este un sentiment frumos, dar de multe ori este complicată, trebuie să avem grijă, să fim precauți și să nu ne lăsăm inimile frânte", povestește Olga.



În 2016, Olga Verbițchi a participat la X Factor unde a câștigat marele premiu, iar la doar câteva luni a lansat primul single din carieră, „Prietena ta", urmat de „Pagini albe" (featuring Kio). La începutul anului 2018 a colaborat cu DJ Sava pentru „Coco Bongo" și tot în același an a lansat „Portofele", piesă ce face parte din proiectul Naked Truth, semnat de MCulture by Damian Drăghici. La scurt timp după, a câștigat premiul „Vocea Internațională" în cadrul Sanremo Music Awards, iar în 2019 a lansat „Oameni" și „De ce mă minți". Anul trecut artista a lansat „Iluzia", un single ce marchează încheierea unei etape din viață, urmat de „Sentimente".