Un nou profil de cumpărător responsabil, conform datelor programului Act for Good din aplicația Carrefour

Acesta are apetit pentru produse bio, vin românesc și fapte bune

comunicat de presa

Românii au acționat mai responsabil, într-o platformă care încurajează consumul local și implicarea în comunitate. Printre altele, au achiziționat peste 582.000 de sticle de vin românesc, câte un strop pentru fiecare adult de pe planetă; 15 kg de fructe și legume bio pe cap de locuitor; ouă bio cât pentru 20.000 de clătite;

Și au făcut bine cu fiecare cumpărătură, realizând peste 170.000 de donații către 52 de cauze înregistrate, însemnând o medie de 465 de donații pe zi.

București, 21 februarie 2022 - Ce au în comun tone de fructe și legume bio, de carne proaspătă, sute de mii de sticle de vin românesc și donațiile? Multe dintre produsele menționate s-au regăsit în coșul de cumpărături al celor peste 1 milion de români, utilizatori activi ai aplicației Carrefour, care au făcut în decursul unui an peste 6 milioane de vizite lunare și 170.000 de donații prin programul Act for Good. Astfel, se conturează tot mai clar un nou profil de consumator în România - cel responsabil. La doar un an de la lansarea programului unic pe piața de retail din România, ce conectează o zonă de program loyalty cu implicarea în comunitate și beneficii inteligente pentru clienți, Carrefour România face bilanțul și dezvăluie ce cumpără, către ce cauze donează și ce experiențe îi incită pe acești români.

Un an în care românii au mâncat mai bine: de la cele peste 582.000 de sticle de vin bun la cele 5.700 de tone de carne proaspătă

O analiză a produselor achiziționate prin Act for Good dezvăluie faptul că utilizatorii nu doar au făcut bine, ci au făcut cumpărături pentru a trăi bine. Ca atare, vinul românesc nu a lipsit din coșul de cumpărături al consumatorului responsabil în 2021: utilizatorii au cumpărat peste 582.000 de sticle de vin românesc, câte un strop de vin pentru fiecare adult de pe planetă. Dintre acestea, peste 35.000 fac parte din programul Deschidem Vinul Românesc, prin care Carrefour România susține cramele românești, mici și mari. Puse una lângă cealaltă, sticlele ar putea înconjura un hipermarket Carrefour de 30 de ori - un înconjur care poate fi făcut mai ușor sau mai greu, în funcție de câți stropi a consumat fiecare utilizator.

Totodată, românii au fost atrași de sortimentația bio și s-au delectat cu aproape 300 de tone de fructe și legume bio - adică 15 kg de fructe și legume bio pe cap de locuitor - 145.000 cofraje cu ouă bio - cât pentru 20.000 de clătite - cât și 913.000 de iaurturi bio și 15 tone de carne bio, suficiente cât pentru nenumărate dimineți cu mic dejun sănătos. În general, românii ar fi putut face sute de mii de grătare cu cele 5.700 de tone de carne proaspătă de măcelărie sau 600 de tone de pește, o expresie a sortimentației generoase a Carrefour România din zona de produse sănătoase, la rândul său o urmare a angajamentelor companiei față tranziția alimentară pentru toți, sub umbrela programului global Act for Food.

Și marca proprie Carrefour, Drag de România, unde 100% dintre producători sunt ferme și business-uri românești, s-a bucurat de succes, utilizatorii cumpărând în total aproape 1.500 de produse într-un an - de la produse lactate și mezeluri la ingrediente precum făina. Nu întâmplător, făina este a treia în topul categoriilor de produse Drag de România cumpărate prin Act for Good, o parte din aceasta fiind făină integrală, după mezeluri și snacking sărat. Românii au cumpărat aproape 140 de tone de făină Drag de România, demonstrând faptul că apreciază produsele preparate în casă. Nici biscuiții Drag de România nu s-au lăsat mai prejos, astfel încât cele peste 13.000 de pachete cumpărate pot acoperi două terenuri de fotbal.

„Rezultatele ne arată că Act for Good s-a dovedit un concept câștigător - la intersecția dintre un program de fidelizare, o platformă de implicare în comunitate și un mod a-ți face cumpărăturile modern și extrem de fluid. Este un hub digital unic pe piața din România, o inovație care răspunde atât unor nevoi individuale din partea clienților, de a avea acces la beneficii extinse și de a-și optimiza bugetul, cât și unor nevoi la nivelul comunității - prin cauzele pe care clienții le pot susține direct din aplicație. Act for Good este un ecosistem complex, esențial pentru identitatea Carrefour, ce completează perfect universul nostru omnichannel”, a declarat Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer, Carrefour România.

Un an în care românii au făcut bine: 52 de cauze și 18 ONG-uri ajutate de cumpărăturile din aplicație

Milioanele de vizite în Act for Good s-au tradus în oportunități de a face bine, în contextul în care programul transformă cumpărăturile la Carrefour într-o experienţă cu impact social. Astfel, utilizatorii au realizat peste 170.000 de donații către 52 de cauze și 18 ONG-uri partenere, direct din aplicație, demonstrând că #sepune atunci când își adună forțele.

Acțiunile de CSR din programul Act for Good s-au desfășurat sub umbrela campaniei „Fapte Bune”, care are propria secțiune în cont. Topul cauzelor susținute de utilizatorii Act for Good este condus de agricultură, Carrefour România implementând campanii succesive pe parcursul anului trecut, prin care s-au colectat puncte, traduse ulterior în donații realizate de Carrefour, pentru a susține fermieri individuali cu utilaje și echipamente de care au avut nevoie. Topul este completat de educație și susținerea comunităților vulnerabile.

Câteva cauze au fost închise în timp record în program, demonstrând mobilizarea rapidă a utilizatorilor pentru cauzele sociale cu care au rezonat. Astfel, cu ocazia deschiderii hipermarketurilor Carrefour din Bârlad (30 noiembrie) și Ploiești Democrației (1 decembrie), utilizatorii au donat câte 60.000 de puncte în trei zile, respectiv două, care s-au tradus în donații de produse alimentare pentru comunitățile vulnerabile din cele două orașe, realizate de Carrefour România și coordonate de partenerul său de tradiție, Crucea Roșie Română, prin programul dezvoltat de peste 11 ani în toate magazinele Carrefour - Banca de Alimente.

Și campaniile de Crăciun prin HOSPICE Casa Speranței Brașov, MagicHome Iași, MagicHome Cluj și Asociația Ana și copiii au avut succes: toate s-au închis în 2-3 zile, după ce s-a colectat numărul necesar de puncte, 50.000, care au fost transformate în brazi de Crăciun pentru persoane vulnerabile și copii. Nu în ultimul rând, Carrefour România a donat „Cutii cu bucurii” - pachete ce conțin alimente - către Salvați Copiii România, care la rândul său, le-a distribuit copiilor din medii defavorizate. Perioada de vârf a donațiilor a fost octombrie - decembrie 2021, iar unii useri au donat către toate cele 52 de cauze incluse în program de-a lungul anului.

„Ne bucurăm că, împreună cu românii utilizatori ai aplicației noastre, am reușit să facem bine cu fiecare cumpărătură. Am lansat Act for Good în urmă cu un an dorindu-ne să creăm o experiență rotundă de cumpărături, care deschide cu primul scan de produs și cod AFG o reducere utilă, continuă cu o faptă bună și se poate închide cu o experiență inedită. Așa cum a spus și Narcis, programul este cât se poate de digital, dezvoltat pentru clientul din prezent și din viitor, dar mai ales este gândit ca element care potențează modelul nostru omnichannel, prin facilitățile sale extinse - clienții putând folosi aplicația atât la cumpărăturile online, prin Carrefour.ro și Bringo, cât și la cumpărăturile din magazinele fizice. Pentru anul acesta gândim noi și noi funcții”, a adăugat Bogdan Lupu, Head of Loyalty & Mobile, Carrefour România.

Un an cu 22 experiențe unice, de la sesiuni de gătit cu bucătari celebri, degustări de vin, la spectacole online și premii inedite

Cele 6 milioane de vizite în Act for Good s-au tradus și în oportunități de a accesa 22 experiențe unice precum sesiuni de gătit cu bucătari celebri, degustări de vin, spectacole online sau hobby-uri noi. Una dintre cele mai populare experiențe a fost „Advent Calendar din Regatul de Gheață, desfășurată în noiembrie-decembrie. În urma unei tombole, utilizatorii au putut câștiga calendare advent. Topul este completat de experiența „7 idei de mic dejunuri sănătoase”, constând în rețete de mic dejun bogat în nutrienți, cât și de experiența „Setul micilor astronomi”, prin care tombola deschidea oportunități pentru părinții dornici să își răsfețe copiii cu un set astronomie dedicat.

În Act for Good, utilizatorii sunt răsplătiți la toate cumpărăturile, atât în magazinele fizice Carrefour în cele trei formate (hipermarket, supermarket și magazin express), cât și online, prin Carrefour.ro și Bringo, colectând în contul lor câte un punct la fiecare 20 de lei cheltuiți. Punctele pot fi folosite ulterior pentru a accesa oferte speciale, dar și experiențe unice sau provocări, cât și pentru a face donații. Programul este integrat în aplicaţia Carrefour, disponibilă gratuit atât în App Store , Google Play , cât și Huawei AppGallery și este valabil şi în platforma Bringo, cele două aplicaţii comunicând direct.

