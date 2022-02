Colaborare în premieră: Mario Fresh și Connect-R lansează Umbre

Mario Fresh și Connect-R colaborează pentru prima oară pentru una dintre cele mai așteptate piese ale momentului: „Umbre". Pentru că de cele mai multe ori dragostea te ridică așa cum te coboară, „Umbre" este un single special scris pentru cei care încă trăiesc ancorați în trecut și speră la o nouă șansă.

Mario Fresh și Connect-R colaborează pentru prima oară pentru una dintre cele mai așteptate piese ale momentului: „Umbre". Pentru că de cele mai multe ori dragostea te ridică așa cum te coboară, „Umbre" este un single special scris pentru cei care încă trăiesc ancorați în trecut și speră la o nouă șansă. Compus de către Connect-R împreună cu Mario Fresh, Paul Iorga și Ion George Tudor, „Umbre" este un manifest în luna iubirii. Single-ul este însoțită de un videoclip cinematic, cu explozii reale și plin de suspans, ce ne duce cu gândul la filmele de la Hollywood.

Sursă foto: Comunicat de presă



„Sunt foarte fericit că la 22 de ani am compus și lansat «Umbre» alături de Connect-R, unul dintre idolii copilăriei mele, pe care l-am ascultat încă de la primele piese pe care le-a lansat. Despre «Umbre» pot să spun că este un single foarte sensibil, cu un mesaj emblematic pentru fiecare persoană care trăiește o poveste de dragoste și inevitabil ajunge să cunoască și suferința, care este măcinată de gândurile pe care nu le ai atunci când simți că ești iubit. Pentru clip am cumpărat special un Jaguar și am surprins în real time momentul exploziei. Cred că mulți dintre noi se vor regăsi în povestea «Umbre»", povestește Mario Fresh.



„Am scris «Umbre» acum ceva timp și descrie perfect acel moment absolut gol dintr-un cuplu. Spun asta pentru că piesa pune accentul pe momentul în care vrei să mergi înainte, dar în același timp, îți lipsește curajul de a opri totul și tinzi să rămâi ancorat acolo. «Umbre» a fost gândit în culori și nu în cifre și spun asta pentru că single-ul în sine este o mărturie vie. M-am bucurat mult când a venit Mario la studio și a simțit această piesă, fiindcă nu cred că ar fi putut să o cânte cineva mai sensibil decât el. Are o voce extraordinară și mă bucur că oamenii îl pot vedea pe Mario la potențialul lui maxim. Este un artist extraordinar, crește frumos din toate punctele de vedere și mă bucur că am compus și cântat «Umbre» împreună. Cred că oamenii vor simți din plin această piesă, mai ales că nu cred că există cuplu care să nu fi trecut prin situația în care să îți vină ideea de a pleca, dar nu poți. «Umbre» vorbește despre acceptare și identificare. Atunci când tragem linie la sfârșitul experienței frumoase numite dragoste, ne dăm seama că nu aparținem nimănui și nimeni nu ne aparține", spune Connect-R.



Mario Fresh este artistul care a cucerit publicul cu numeroase hituri precum „Brațe străine" (alături de Andra), „Săracă inima mea", „Dacă pleci", „Ne mințim", „Solo" și „Chitara mea", o reinterpretare a single-ului „Să cântăm, chitara mea", una dintre cele mai iubite melodii ale tuturor timpurilor. A urmat „Adu-mi soarele", o piesă pentru toți cei care se simt pierduți atunci când persoana pe care o iubesc pleacă, „Bine de tot", un proiect plin de culoare, cu o energie incredibilă și „Deziubește-mă" (alături de MIRA), o baladă puternică, plină de însemnătate, care a cucerit clasamentele muzicale.



Connect-R a colaborat cu artiști precum Loredana, DJ Sava, Chris Mayer, Johny Romano, Liviu Teodorescu, Shift și mulți alții. Vara trecută, artistul a lansat „Rita" împreună cu Smiley, un hit care a fost pe prima poziție în Trending și a cucerit clasamentele radio și TV. La începutul anului 2022 a lansat „Contagios", o piesă trap cu influențe dancehall.