Maia Sandu, alături de refugiații ucraineni. Președintele Republicii Moldova s-a dus în vamă și i-a asigurat că le este alături

Maia Sandu a mers la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina și i-a asigurat pe refugiați că le este alături. Președintele Republicii Moldova le-a mulțumit polițiștilor vamali și asistenților sociali pentru ajutorul pe care îl oferă ucrainenilor.

Maia Sandu a mers în cursul zilei de duminică la punctul de trecere dintre Republica Moldova și Ucraina și și-a arătat îngrijorarea cu privire la situația refugiaților. Președintele Republicii Moldova le-a transmis ucrainenilor sosiți în țara că au tot sprijinul său și a discutat cu câțiva dintre aceștia despre problemele actuale cu care se confruntă.

Mai mult, Maia Sandu a ținut să le mulțumească Poliției de Frontieră și asistenților sociali, fără de care nu ar fi fost posibilă organizarea și acomodarea refugiaților în Republica Moldova. Cetățenii din Otaci, localitate din vecinătatea vămii au primit de asemenea mulțumirile meritate din partea Maiei Sandu, pentru tot ajutorul pe care aceștia îl oferă necondiționat ucrainenilor sosiți în țară.

"Astăzi am vizitat punctul de trecere a frontierei Otaci-Mohyliv-Podilsk din raionul Ocnița pentru a vedea cum se descurcă autoritățile cu fluxul în creștere al persoanelor care se refugiază în țara noastră din Ucraina, fugind de război. Am discutat la frontieră, pe partea ucraineană, cu cetățenii țării vecine care vor să intre în Republica Moldova, i-am asigurat că le suntem alături.

Le-am mulțumit angajaților de la Poliția de frontieră și Vamă, precum și asistenților sociali și autorităților locale din raion, pentru dăruirea și profesionalismul de care dau dovadă în aceste zile, în condiții dificile, cu regim intens și fără odihnă. Mi-am exprimat recunoștința și față de voluntarii care sprijină cu resurse proprii de timp, bunuri sau bani eforturile autorităților de a găzdui în Moldova cetățenii țării vecine care ne cer ajutorul. Am discutat și cu localnicii din Otaci, adunați la punctul vamal pentru a da o mână de ajutor. Le-am mulțumit pentru implicare în această perioadă grea și i-am asigurat că vom face tot ce ne stă în puteri pentru a păstra pacea.

După Otaci, am mers la Călărășeuca, unde este amplasat Centrul de triere pentru refugiații sosiți din Ucraina, și am discutat și cu cele câteva femei cu copii cazate temporar acolo, în timp ce soții lor au rămas în Ucraina, mobilizați la luptă. Femeile sunt speriate, nu știu ce va fi mai departe. Mi-au spus că ar vrea să se întoarcă la casele lor. Le-am asigurat că Republica Moldova le va oferi adăpost atât timp cât va fi necesar. Chiar astăzi, ele vor pleca în casa unei localnice, care a fost de acord să le primească.

La finalul vizitei, am mers și la punctul de trecere a frontierei Unguri-Bronnițya. Am discutat cu polițiștii de frontieră și am salutat mobilizarea exemplară a primăriei și a sătenilor din Unguri pentru a-i ajuta pe oamenii care caută refugiu în țara noastră. Am vizitat și o familie din localitate, care găzduiește câteva refugiate ucrainene împreună cu copiii lor. Femeile au sosit în Moldova pe 25 februarie de la Odesa și sunt recunoscătoare pentru primirea caldă de care au avut parte aici.", a scris Președintele Republicii Moldova pe facebook.

Maia Sandu le-a spus încă o dată refugiaților că este alături de ei și a evidențiat importanța păcii în relațiile dintre state. Solidatitatea, empatia și omenia au fost și sunt în continuare calitățile pe care românii de pretitundeni le arată tututor semenilor, mai ales în condiții dramatice, ca în situația actuală.

"Suntem alături de oamenii Ucrainei. Mărturiile lor ne amintesc de importanța păcii și a restabilirii securității în regiunea noastră. Republica Moldova este o țară neutră, o țară pașnică și îndemnul nostru pentru toți este să restabilim pacea.

În aceste zile grele, sunt mândră de cetățenii țării noastre, care au dovedit solidaritate și omenie și au oferit vecinilor noștri o mână de ajutor la nevoie. Vă îndemn să rămânem în continuare uniți, calmi și vigilenți. Acum siguranța cetățenilor este prioritatea noastră.", a mai transmis Maia Sandu.